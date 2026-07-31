人民幣中間價 創三年半新高

受到中東衝突升級，可能使人民幣成為避險資產，以及美國聯準會7月按兵不動，美元指數下跌等影響，昨（30）日人民幣對美元中間價報6.7892，上調7個基點，創近三年半新高。

在岸人民幣（CNY）昨日一度升穿6.75，最高一度觸及6.7469，下午收在6.7564，較上一交易日上漲91個基點。是6月18日以來首次升破6.76關口。更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率，昨日夜盤升破6.75，創下2023年2月來新高。

關於人民幣走勢，LGT皇家銀行外匯及利率專家Trang Thuy Le認為，在大陸創紀錄的貿易順差以及政策引導的支持下，人民幣仍有進一步升值空間，但升值步伐可能放緩。

不過Trang Thuy Le指出，美國聯準會立場偏鷹、境內經濟復甦不均衡以及潛在貿易緊張局勢，可能限制離岸人民幣在6.6強方的升值空間。

此外，她還表示，大陸已有時間透過出口市場多元化，來適應美國關稅，鑑於歐盟已成為大陸最大的出口市場並且歐中貿易逆差創下紀錄，如果雙方摩擦進一步加劇，可能給離岸人民幣的短期市場情緒帶來更大壓力。

中國首席經濟學家論壇理事長連平表示，從境內因素看，經濟增長「中快美慢」格局將持續提升人民幣內在價值。當前和未來一個時期，人民幣延續穩步升值趨勢具備了相應的內在基礎和條件，是符合市場經濟規律的合理選擇。