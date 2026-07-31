月之暗面完成股份制改造 為上市鋪路

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI新創企業月之暗面加速推進資本市場布局，旗下大模型Kimi K3近期引發市場關注之際，公司近日完成股份制改造，企業名稱變更為股份有限公司，創辦人楊植麟並出任董事長。

21世紀經濟報導分析，完成股份制改造是企業籌備上市的重要一步，代表公司治理結構進一步向上市公司靠攏，為後續股份發行及IPO申報作準備。

此次工商變更後，公司主要人員同步調整。楊植麟由董事變更為董事長、經理，聯合創辦人周昕宇由經理調整為董事。

公開資料顯示，月之暗面成立於2023年4月，法定代表人為楊植麟，旗下核心產品為Kimi大模型，目前由楊植麟、周昕宇等共同持股。

科創板日報指，月之暗面近期完成F輪融資，融資金額超35億美元，投後估值達350億美元。知情人士透露，本輪融資因募資規模超出原定目標三倍以上提前關閉，原定8月啟動的G輪（Pre-IPO輪）已提前開啟。

月之暗面近期發布開源大模型Kimi K3，並於27日在全球開源社區Hugging Face公開模型權重、技術報告及相關技術。Kimi K3總參數量達2.8兆，為目前全球參數規模最大開源大模型之一。

Kimi K3 資本市場 上市公司

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