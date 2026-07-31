快訊

凌晨0時58分臺東成功規模4.7地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

陸上半年文化企業營收 年增4.6%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家統計局卅日公布，根據對全國八點二萬家規模以上文化及相關產業企業（規上文化企業）調查，上半年文化企業實現營業收入七二○二六億元人民幣，按可比口徑計算，比上年同期增長百分之四點六。

中新社報導，分領域看，文化核心領域實現營業收入五○四七二億元，比上年同期增長百分之五點五。其中，文化投資運營、新聞信息服務、創意設計服務等三個行業大類營業收入實現較快增長，增速分別為百分之十、百分之九點二和百分之九點二。

大陸國家統計局社科文司統計師潘旭華介紹，文化新業態行業發展動能強勁。上半年，該特徵較明顯的十六個行業小類實現營業收入三五二三九億元，比上年同期增長百分之九點六，快於規上文化企業五個百分點，拉動規上文化企業營業收入增長四點五個百分點。

其中，數字出版、版權和文化軟件服務、娛樂用智能無人飛行器製造、互聯網廣告服務、其他文化數字內容服務、互聯網其他信息服務等六個行業小類，營業收入實現兩位數增長，增速分別為百分之卅三點二、百分之廿二點二、百分之十七點七、百分之十四點九、百分之十二點一和百分之十點四。

上半年，文化服務業實現營業收入四三二三五億元，比上年同期增長百分之八點一，快於規上文化企業三點五個百分點。

文化服務業企業營業收入占規上文化企業的比重為百分之六十點○，比上年同期提高一點九個百分點，拉動規上文化企業營業收入增長四點七個百分點。其中，文化投資與資產管理、文化活動服務等行業小類營業收入增速分別高達百分之廿一點五和百分之十九。

營收 文化 人民幣

延伸閱讀

陸年收前1%者 貢獻所得稅逾5成

中國上半年GDP前10省市洗牌 安徽擠下湖南 靠半導體豐收

日月光法說會／第2季季增近5成、創18季新高 每股賺4.8元

達明第2季EPS 1.18元 昶昕1.14元

相關新聞

低碳轉型 陸煤電占比首跌破5成

中國國家能源局發展規劃司副司長邢翼騰卅日在北京表示，今年前六個月，中國煤電發電量為二點五萬億千瓦時，占總發電量的比重降至百分之四十九點七，半年發電量占比首次低於百分之五十。

陸去年「三新」經濟 占GDP比重逾18%

大陸國家統計局卅日發布數據，經核算，二○二五年中國「三新」經濟增加值為廿五兆七八六九億人民幣，比上年增長百分之六點二（按現價計算），高於同期國內生產總值（ＧＤＰ）現價增速二點二個百分點；占ＧＤＰ的比重為百分之十八點三九，比上年提高○點三八個百分點。

陸上半年文化企業營收 年增4.6%

中國國家統計局卅日公布，根據對全國八點二萬家規模以上文化及相關產業企業（規上文化企業）調查，上半年文化企業實現營業收入七二○二六億元人民幣，按可比口徑計算，比上年同期增長百分之四點六。

陸H1遊戲市場 收入、用戶雙創高

中國音像與數字出版協會遊戲工委卅日在上海發布「二○二六年一至六月中國遊戲產業報告」。報告顯示，上半年，國內遊戲市場實際銷售收入達一八八四點五億元（人民幣，下同），同比增長百分之十二點一七；遊戲用戶規模為六點八四億，同比增長百分之○點八二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。