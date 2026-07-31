陸上半年文化企業營收 年增4.6%

中國國家統計局卅日公布，根據對全國八點二萬家規模以上文化及相關產業企業（規上文化企業）調查，上半年文化企業實現營業收入七二○二六億元人民幣，按可比口徑計算，比上年同期增長百分之四點六。

中新社報導，分領域看，文化核心領域實現營業收入五○四七二億元，比上年同期增長百分之五點五。其中，文化投資運營、新聞信息服務、創意設計服務等三個行業大類營業收入實現較快增長，增速分別為百分之十、百分之九點二和百分之九點二。

大陸國家統計局社科文司統計師潘旭華介紹，文化新業態行業發展動能強勁。上半年，該特徵較明顯的十六個行業小類實現營業收入三五二三九億元，比上年同期增長百分之九點六，快於規上文化企業五個百分點，拉動規上文化企業營業收入增長四點五個百分點。

其中，數字出版、版權和文化軟件服務、娛樂用智能無人飛行器製造、互聯網廣告服務、其他文化數字內容服務、互聯網其他信息服務等六個行業小類，營業收入實現兩位數增長，增速分別為百分之卅三點二、百分之廿二點二、百分之十七點七、百分之十四點九、百分之十二點一和百分之十點四。

上半年，文化服務業實現營業收入四三二三五億元，比上年同期增長百分之八點一，快於規上文化企業三點五個百分點。

文化服務業企業營業收入占規上文化企業的比重為百分之六十點○，比上年同期提高一點九個百分點，拉動規上文化企業營業收入增長四點七個百分點。其中，文化投資與資產管理、文化活動服務等行業小類營業收入增速分別高達百分之廿一點五和百分之十九。