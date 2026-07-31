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陸H1遊戲市場 收入、用戶雙創高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國音像與數字出版協會遊戲工委卅日在上海發布「二○二六年一至六月中國遊戲產業報告」。報告顯示，上半年，國內遊戲市場實際銷售收入達一八八四點五億元（人民幣，下同），同比增長百分之十二點一七；遊戲用戶規模為六點八四億，同比增長百分之○點八二。

「市場銷售收入實現兩位數增長，主要得益於移動端基本盤的穩固、客戶端的同步貢獻，以及雙端互通帶來的增量擴張。」中國音像與數字出版協會第一副理事長、遊戲工委主任委員張毅君說。

報告指出，上半年，自研遊戲國內市場實際銷售收入為一六三三點五六億元，同比增長百分之十六點三一，增長態勢良好。同時，基於長線產品的持續運營及新品的穩定貢獻，自研遊戲海外市場實際銷售收入為一二三點七二億美元，同比增長百分之卅點二二。

分領域來看，上半年移動遊戲實際銷售收入同比增長百分之七點九；客戶端遊戲實際銷售收入同比增長百分之廿七點九二，漲幅顯著。

近年來，桌遊在創新產品形態、拓展消費場景和促進文化傳播等方面發揮積極作用。本次報告將桌遊這一品類納入統計，上半年桌遊市場實際銷售收入為卅八點六八億元，同比增長百分之四點○三。

報告認為，上半年中國遊戲產業規模增幅明顯，客戶端與出海遊戲表現尤為突出；人工智能技術深度融入產業鏈，在降本增效基礎上重塑研發與玩法體驗；產業生態持續優化，人才培養步入正軌，產學研協同更趨完善。

市場 上海 人民幣

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