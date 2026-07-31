衝內需…陸加快財政支出 9月是關鍵決策窗口

中共中央政治局昨（30）日召開會議，提到下半年要實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並扎實推進「六張網」規劃建設，深入實施「人工智慧+」行動。分析指出，大陸中央未釋放大規模刺激訊號，但將加快財政支出、擴大內需消費，預估9月是關鍵決策窗口。

新華社報導，中共總書記習近平昨（30）日主持召開中央政治局會議，會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，並決定今年10月在北京召開中國共產黨第20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會），將「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。

這次政治局會議重新提出「加大逆周期調節力度」，並新增「及時謀劃出台務實管用的增量政策」、「綜合運用並適時調整貨幣政策工具」等表述。

經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰評價稱，「加大逆周期調節力度」的核心是用好既有政策，這意味著財政支出加快，而非新增財政刺激。

此外，通稿未提到「適時降準降息」，這意味著直接降準降息的決心可能不強，而是會採用其他政策工具，比如較低的結構性、政策性工具利率，或者是引導一些市場性利率走低。

會議強調，要扎實推進「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）規劃建設，加快現代化產業體系建設，加強對基礎研究的長期穩定支持，深入實施「人工智慧+」行動，發展智慧經濟新形態，完善人工智慧治理體系。

會議指出，要有效擴大國內需求，適應不同群體消費需求擴大優質供給，挖掘服務消費潛力，加強對基礎研究的長期穩定支持，積極推動前沿技術突破和未來產業發展，著力打造新興支柱產業，持續推動傳統產業改造升級。

會議表示，要深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和市場信心。會議強調，要切實築牢安全屏障，穩定房地產市場，落實一攬子化債方案。

會議指出，要營造公平有序的市場競爭環境，制定實施全國統一大市場建設條例，繼續綜合整治「內捲式」競爭，常態化解決企業帳款拖欠問題，深化國資國企改革，優化民營經濟發展環境，推動平台經濟規範健康發展，完善對外投資管理制度，積極吸引及利用外資。