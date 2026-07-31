陸去年「三新」經濟 占GDP比重逾18%

大陸國家統計局卅日發布數據，經核算，二○二五年中國「三新」經濟增加值為廿五兆七八六九億人民幣，比上年增長百分之六點二（按現價計算），高於同期國內生產總值（ＧＤＰ）現價增速二點二個百分點；占ＧＤＰ的比重為百分之十八點三九，比上年提高○點三八個百分點。

分三次產業看，「三新」經濟中，第一產業增加值為九八六五億元，比上年增長百分之四，占比為百分之三點八；第二產業增加值為十兆六三○四億元，比上年增長百分之五點八，占比為百分之四十一點二；第三產業增加值為十四兆一七○○億元，比上年增長百分之六點六，占比為百分之五十五。

「三新」經濟是以新產業、新業態、新商業模式為核心內容的經濟活動的集合。「三新」經濟增加值衡量的是一個國家（或地區）所有常住單位在一定時期內從事「三新」經濟生產活動創造的增加值。