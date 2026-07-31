低碳轉型 陸煤電占比首跌破5成

中國國家能源局發展規劃司副司長邢翼騰卅日在北京表示，今年前六個月，中國煤電發電量為二點五萬億千瓦時，占總發電量的比重降至百分之四十九點七，半年發電量占比首次低於百分之五十。

中新社報導，邢翼騰在國家能源局當天召開的新聞發布會上表示，這是長期以來推進非化石能源發電替代的階段性成果，標誌著中國能源綠色低碳轉型步伐取得新的突破。

國家能源局新能源和可再生能源司副司長潘慧敏介紹上半年可再生能源併網運行情況時指出，中國可再生能源發電量占比首次超四成，全國用的每四度電中，有一度電是風、光所發。

據介紹，今年上半年，全國可再生能源發電量近二萬億千瓦時，同比增加約百分之九，占全部發電量的百分之四十一點二，超過同期第三產業用電量與城鄉居民生活用電量之和，可滿足全社會近四成的用電需求；其中，風光發電量合計一點二五萬億千瓦時，同比增長百分之九點三，占全社會用電量的百分之廿四點六，達到同期第三產業用電量約一點三倍。可再生能源發電增量一千五百九十八億千瓦時，覆蓋全社會用電量增量的百分之六十一點九。