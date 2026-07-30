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衝刺A股「人形機器人第一股」！宇樹科技8月10日啟動科創板申購

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
7月30日晚，宇樹科技公告，擬公開發行4044.64萬股，占發行後總股本10%，預計8月10日啟動網上網下申購。圖為宇樹科技位在上海的旗艦店。記者林宸誼／攝影
7月30日晚，宇樹科技公告，擬公開發行4044.64萬股，占發行後總股本10%，預計8月10日啟動網上網下申購。圖為宇樹科技位在上海的旗艦店。記者林宸誼／攝影

宇樹科技科創板上市進程出現新進度。7月30日晚，宇樹科技公告，擬公開發行4044.64萬股，占發行後總股本10%，預計8月10日啟動網上網下申購。值得注意的是，公司設有特別表決權機制，宇樹科技創辦人王興興仍掌握逾六成表決權。

科創板日報報導，宇樹科技7月30日晚間公告，公司首次公開發行股票並在科創板上市，本次發行採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行。本次擬公開發行股份4044.6434萬股，占發行後總股本的10%，發行後總股本為40446.4340萬股。

公告並指出，初步詢價日為2026年8月5日，網上網下申購日為2026年8月10日，繳款日為8月12日。同時，公司存在特別表決權機制安排，實際控制人王興興在表決權差異安排下合計控制公司68.78%的表決權。

此前，大陸證監會網站於2日公告表示，同意宇樹科技首次公開發行股票（IPO）註冊。這代表宇樹科技從今年3月20日科創板IPO申請獲受理，到7月2日註冊生效，僅用時104天，創下科創板預先審閱機制落地以來的最快審核紀錄，將成為A股人形機器人第一股」。

招股書顯示，宇樹科技擬公開發行不低於4,044萬股，新股發行比率不低於10%，計畫募資人民幣42億元（新台幣193億元），對應發行估值約人民幣420億元。

公開資料顯示，宇樹科技成立於2016年，最初以四足機器人起家，憑藉全棧自研的伺服電機、運動控制演算法和成本控制能力，四足機器人累計銷量已突破3萬台。

此前，IT之家提到，宇樹科技計劃今年大幅擴充產能，隨海外需求增長，未來還或在海外組裝機器人。宇樹科技亞太及其他地區總監Irving Chen近期曾透露，公司2026年機器人出貨量將至少翻倍，最高可能接近2025年的三倍；2025年出貨量超過6500台。他並稱，「更多應用開發者及其他市場參與者將會湧入，他們需要我們生產的機器人硬體。」

據悉，為承接不斷增長的訂單，宇樹科技年產能最高可能擴大至3萬台。同時，還計劃利用IPO募集資金建設新工廠，預計每年可生產約2萬台機器人。

截至目前，宇樹科技已成為大陸少有的已盈利的具身智慧企業。財報顯示，2023年至2025年，營收分別為人民幣1.5億元、3.9億元和16.9億元；淨利潤分別為人民幣-0.1億元、0.7億元和5.9億元。

A股 人形機器人

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