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大陸5處經濟開發區考評墊底 退出國家級行列

中央社／ 北京30日電

中國商務部完成2025年國家級經濟技術開發區綜合發展水準考核評價工作，決定考核評價墊底的5個經開區退出國家級經開區行列。中國近來大力整頓經開區，要求要有實質效益。

根據中國商務部網站，商務部對228家國家級經開區2024年度綜合發展水準情況進行考核評價，決定考核評價最後的廣東揭東、河南濮陽、內蒙古呼倫貝爾、遼寧營口、黑龍江大慶退出國家級經開區。

除了要求部分國家級經開區「退出」，省級經開區的撤併早就如火如荼進行。官媒央視節目6月報導，遼寧省已撤併和將撤併的省級經開區達49個，其他省級經濟開發區也推動改革，精簡內設機構、建立與地方政府財力分成機制等。

當時報導指出，設立經濟開發區的主要目的是推動產業聚集、科技創新、吸引外資以及促進區域經濟增長。但是每一個開發區都推出類似的政策，容易引起惡性競爭。一些開發區體量偏小、質效不高、定位模糊、布局分散、產業趨同，因此推動改革。

開發區 中國

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