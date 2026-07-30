快訊

短線賣壓沉重！台勝科、大量等4檔明起進「二次處置」 52檔列注意股

泰山出售全家股權爆內線 時任董座詹景超、董事劉偉龍移送北檢

成人片影后戒毒釀腦受損重殘…家屬提告獲近1億賠償金 近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

市場回暖？ 大陸遊戲市場上半年收入增12% 用戶規模達6.84億

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國音像與數位出版協會遊戲工委30日發布最新產業報告顯示，今年上半年大陸遊戲市場實際銷售收入達人民幣1,884.5億元（下同），年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%。圖／取自澎湃新聞
中國音像與數位出版協會遊戲工委30日發布最新產業報告顯示，今年上半年大陸遊戲市場實際銷售收入達人民幣1,884.5億元（下同），年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%。圖／取自澎湃新聞

中國音像與數位出版協會遊戲工委30日發布最新產業報告顯示，今年上半年大陸遊戲市場實際銷售收入達人民幣1,884.5億元（下同），年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%。其中，自研遊戲海外市場實際銷售收入達123.72億美元，年增30.22%，美國、日本、南韓為主要海外市場，收入占比合計達53.84%。

南方都市報報導，中國國際數位娛樂產業大會（CDEC）近日在上海舉行，中國音像與數位出版協會第一副理事長、遊戲工委主任委員張毅君30日在會上發布「2026年1-6月中國遊戲產業報告」。報告指出，今年上半年，大陸遊戲產業規模增幅明顯，客戶端與出海遊戲表現突出；多地陸續推出與落實遊戲扶持政策，AI技術也向產業鏈全面滲透，在降本增效基礎上重塑研發與玩法體驗。

報告顯示，上半年大陸遊戲市場實際銷售收入達1,884.5億元，年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%。其中，自研遊戲大陸市場實際銷售收入達1,633.56億元，年增16.31%。報告指出，市場收入成長主要受惠於移動端市場穩定、客戶端遊戲貢獻，以及雙端互通帶來的增量擴張。

從細分市場看，移動遊戲仍占主導地位。報告顯示，上半年移動遊戲實際銷售收入達1,352.1億元，年增7.9%，占大陸遊戲市場收入比重71.75%；客戶端遊戲收入占24.03%，網頁遊戲占1.07%。

報告指，移動遊戲收入成長主要來自長青產品穩定營收，以及多款新品上市帶動。其中，在收入排名前100名的移動遊戲產品中，角色扮演類及策略類產品數量占比較高，分別達22%及11%。另從收入貢獻來看，射擊類遊戲收入占比26.23%，多人在線戰術競技類（MOBA）占18.96%，角色扮演類占14.35%。

另，自研遊戲海外市場表現亦有所提升。報告顯示，上半年大陸自研遊戲海外市場實際銷售收入達123.72億美元，年增30.22%。其中，自研移動遊戲海外收入主要來自美國、日本及南韓市場，占比分別為32.31%、14.05%及7.48%，合計占53.84%。

在海外市場收入前100名的自研移動遊戲中，策略類產品收入占比46.91%，排名第一；合成類產品占16.22%，年增9.74%，角色扮演類及射擊類分別占9.62%及8.31%。

此外，報告還顯示，上半年大陸電子競技遊戲市場實際銷售收入896.16億元，年增11.12%；休閒移動遊戲市場收入182.05億元，年增10.74%；小程序移動遊戲市場收入316.57億元，年增36.01%。其中，二次元移動遊戲市場實際銷售收入132.69億元，年減8.97%。

大陸 市場 規模 遊戲

延伸閱讀

換機潮消退？陸5G手機6月出貨量降至1620萬部 年減12.1%

陸年收前1%者 貢獻所得稅逾5成

證交所攜手台經院、資策會 推出創新板四大產業研究報告

三星摺疊新機Fold8系列漲價3000-8000元不等 8月14日在台上市

相關新聞

陸第2季黃金需求大降41% 2022年以來最疲軟第2季表現

世界黃金協會30日發布的2026年第2季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，中國大陸市場黃金需求（含金飾、金條、黃金ETF及工業用金）總量年降41%，為2022年以來最疲軟的第2季表現。

大陸降槓桿效應 普通住宅全款買房增

以往全額現金買房在豪宅交易較常發生，但在大陸房市，全款買房也逐漸蔓延至普通住房。據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房（中古屋）全款買家成交占比達百分之廿五點三，較去年同期擴大百分之六點三。顯示普通住宅市場的全款買房比率也在逐步增加。

市場回暖？ 大陸遊戲市場上半年收入增12% 用戶規模達6.84億

中國音像與數位出版協會遊戲工委30日發布最新產業報告顯示，今年上半年大陸遊戲市場實際銷售收入達人民幣1,884.5億元（下同），年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%。其中，自研遊戲海外市場實際銷售收入達123.72億美元，年增30.22%，美國、日本、南韓為主要海外市場，收入占比合計達53.84%。

大摩前亞洲區主席：香港已非昔日香港 韌性更多是「中國製造」

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇再度評論香港，認為香港雖憑藉中國企業赴港上市重返全球IPO市場前列，但其韌性更多是「中國製造」，而非「香港製造」。他指出，香港本質已發生根本改變，現階段對香港韌性下定論仍言之過早。

僑福集團抵押北京知名地產 但被爆未能按時支付5000萬元人民幣貸款利息

再融資不到一年，建商僑福集團以其北京地標性資產僑福芳草地作抵押的9.4億美元貸款，出現利息拖欠。根據彭博社引述知情人士稱，僑福未能在6月初按時支付5000萬元人民幣的利息。

陸商務部：中歐初步商議 秋季開貿易投資磋商機制第2次會議

大陸商務部30日於例行記者會上表示，中歐在首次貿易投資磋商機制會議上，就關鍵貿易伙伴新定位達成共識。針對近期中歐雙方保持密集磋商的進展，該部發言人何亞東30日在例行記者會上說，中歐在貿易投資磋商機制首次會議上，就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易伙伴」新定位達成共識，並初步商定今年秋季舉行磋商機制第2次會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。