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陸第2季黃金需求大降41% 2022年以來最疲軟第2季表現

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸第2季黃金需求大降41%。（路透）
陸第2季黃金需求大降41%。（路透）

世界黃金協會30日發布的2026年第2季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，中國大陸市場黃金需求（含金飾、金條、黃金ETF及工業用金）總量年降41%，為2022年以來最疲軟的第2季表現。

世界黃金協會資深市場分析師Louise Street表示，儘管黃金ETF資金流隨著金價變動同步回落，但各央行持續購金以及場外投資的增長，共同推動上半年全球黃金總需求小幅上漲2%。

Louise Street指出，全球央行仍將作為重要的黃金買家，不過其購金步伐可能略慢於過去四年。高金價將持續壓制金飾需求量，消費者更傾向於持有而非售出其所持黃金，回收金供應量也幾乎沒有增長跡象。

報告顯示，第2季全球黃金總需求持平，為1,269噸。上半年全球黃金總需求則年增2%，達2,522噸，約合3,800億美元，需求總值創歷史新高。

中國大陸市場方面，第2季黃金需求（含金飾、金條、黃金ETF及工業用金）總量達155噸，年降41%，為2022年以來最疲軟的第2季表現，金飾需求走弱，年降28%，以及黃金ETF流出22噸，是導致第2季黃金需求下滑的主要因素。

世界黃金協會認為，第2季通常為傳統金飾消費淡季，金飾消費的疲弱勢頭貫穿上半年：該板塊需求今年前六個月年降30%，至136噸，較上半年十年均值低52%。除季節性因素外，影響第2季金飾需求的各項因素與第1季大體一致，消費者信心低迷仍是關鍵阻力。

但按金額計，第2季消費者支出仍相對具有韌性，達496億元人民幣，年降7%，較449億元人民幣的十年均值高10%。這一趨勢貫穿整個上半年，雖然消費者出於成本考慮轉向輕量化產品，但在金飾上的支出並未減少，上半年中國市場金飾消費總額達1,419億元人民幣，年增2%，為有記錄以來第二強勁的上半年水準。

上半年中國市場黃金需求518噸，年降7%，但仍顯著高於476噸的十年均值。儘管金條金幣投資需求強勁增長31%，但金飾購買量年降30%，同時黃金ETF流入放緩，兩者共同導致整體需求小幅下滑。

值得關注的是，中國市場黃金ETF第2季流出200億元人民幣，為有記錄以來最疲軟的季度表現。繼第1季創紀錄的優異表現之後，第2季度勢頭出現逆轉：4月黃金ETF的小幅流入被5月流出及6月創紀錄的流出量所抵消。基金流出疊加金價走低，共同推動第2季中國市場黃金ETF資產管理總規模（AUM）下降20%，至2,431億元人民幣；總持倉減少22噸至277噸，較2026年3月18日306噸的峰值低29噸。

世界黃金協會認為，黃金ETF基金流量的季度逆轉主要反映投資者偏好的轉變。大陸股市表現強勁（尤其是科技股），吸引投資者關注。同時，推動金價上漲的勢能走弱且缺乏明確趨勢，進一步削弱大陸投資者對黃金的興趣。

世界黃金協會預計，下半年黃金投資需求將保持強勁，基本面驅動因素應維持不變，地緣政治風險持續高企；國內債券收益率保持低位；在房地產市場低迷及經濟不確定性背景下，家庭財富保值需求持續存在；新的黃金增值稅政策繼續支撐投資需求；若中國人民銀行持續購入黃金，更是有望維持投資者對黃金的信心。

黃金 金價 中國大陸 金飾

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