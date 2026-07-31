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光通訊股弱勢 受陸廠拖累
中國大陸光通訊龍頭中際旭創昨（30）日於港股掛牌，不過受到亞股普遍走弱影響，中際旭創港股首日收盤也跌破發行價港幣980元，終場收跌逾2%，於深圳交易所掛牌股價更收跌超過9%。中際旭創領跌影響，台灣光通訊廠波若威（3163）、華星光等股價同步走弱。
中際旭創登陸港股掛牌交易，發行價港幣980元，不過中際旭創並沒有享受到掛牌蜜月行情，開盤後隨即下挫，盤中跌幅一度超過10%，午盤過後跌幅收斂，終場仍下跌超過2%至港幣960元。
同時，中際旭創於深圳A股交易股價表現同樣低迷，終場收跌9.15%至人民幣864元，股價寫下5月上旬以來新低。據了解，中際旭創不僅是中國大陸最大光通訊供應商，亦是全球最大光收發模組廠，除了輝達與中際旭創合作緊密，Google、Meta及亞馬遜等雲端服務大廠（CSP）更是中際旭創前三大客戶，營運及股價表現是全球光通訊大廠領先指標。
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