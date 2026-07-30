僑福集團抵押北京知名地產 但被爆未能按時支付5000萬元人民幣貸款利息

再融資不到一年，建商僑福集團以其北京地標性資產僑福芳草地作抵押的9.4億美元貸款，出現利息拖欠。根據彭博社引述知情人士稱，僑福未能在6月初按時支付5000萬元人民幣的利息。

由於事未公開，知情人士要求匿名，他們說，這筆貸款分為多個部分，分別以人民幣和美元計價。

去年12月，僑福以位於北京朝陽區的僑福芳草地綜合體作抵押獲得這筆貸款，用於為一筆同等規模、曾兩度短期展期的借款進行再融資。知情人士稱，儘管銀行保留宣布該筆貸款違約的權利，但目前尚無任何銀行採取行動。

僑福的這筆貸款期限為一年，並附帶最長可展期兩年的選擇權。這筆再融資交易是在經過數月談判後達成的。在談判期間，僑福甚至曾考慮出售僑福芳草地收藏中的藝術品，以爭取債權人支持。

報導稱，僑福最新的債務困境，凸顯中國大陸的房地產危機持續影響境內有專案的開發商（建商）。未能按時付息使得僑福難以找到其他融資管道，而提供貸款的銀行也不得不想辦法收回貸款。

知情人士中的兩位稱，僑福曾嘗試找一家私募信貸機構幫忙付息，但該機構要求提供讓其能優先於其他銀行獲得償還的安排。他們補充說，這項需要所有現有銀行一致同意的提議，遭到了台灣板信銀行拒絕。

板信銀行稱，之所以拒絕提議，是為了維護銀團銀行的權益，並希望借款人處置抵押資產，而不是展期或引入優於銀團銀行債權的外部融資。

據公開資料僑福建設（僑福集團）由已故實業家黃週旋於1950年代創立，是一家歷史悠久的房地產與營造集團，知名代表作包含香港陽明山莊與北京僑福芳草地。北京地標建築僑福芳草地，是北京第一棟綠建築，建造多年後，於2012年開幕。

黃健華是黃週旋長子，身家估計超過100億港幣，單計藝術收藏品已價值連城。他通過拍賣收藏明清古畫（如四王、揚州八怪、江南四大才子）、近現代中國畫（如張大千、齊白石），歐洲大師級繪畫雕塑（如達利、畢卡索）、歐洲與中國當代藝術、青銅器（70多件）、石窟佛像（70多件）、葡萄酒（十幾萬瓶）、茅台、雪茄等。

單以達利作品計，黃健華是西班牙以外最大的達利作品私人藏家。他收藏的中國當代藝術品藏量超過1萬件。

黃健華有一個兒子黃僑福（39歲）和兩個女兒，七個孫兒。兒子受他影響也收藏藝術品。