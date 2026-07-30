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陸商務部：中歐初步商議 秋季開貿易投資磋商機制第2次會議

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部發言人何亞東。中新社
大陸商務部發言人何亞東。中新社

大陸商務部30日於例行記者會上表示，中歐在首次貿易投資磋商機制會議上，就關鍵貿易伙伴新定位達成共識。針對近期中歐雙方保持密集磋商的進展，該部發言人何亞東30日在例行記者會上說，中歐在貿易投資磋商機制首次會議上，就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易伙伴」新定位達成共識，並初步商定今年秋季舉行磋商機制第2次會議。

何亞東介紹，1個月以來，中歐積極落實首次會議成果共識，全力籌備2次會議，對內密集協調，對外保持高頻次、多層級磋商。

7月初的例行記者會上，何亞東介紹中歐貿易投資磋商機制首次會議情況時說，中歐貿易投資磋商機制是中歐在經貿領域新建立的常態化交流機制，雙方商定每年舉行1至2次部長級會議。

他稱，中國已邀請歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）於今年秋季訪問北京，舉行磋商機制的第2次例會。

何指，雙方就中歐經貿關係的新定位達成共識，即穩定、平衡的中歐關鍵貿易伙伴。這有助於改善廣大中歐企業的預期，為中歐乃至全球經濟發展注入更多確定性和正能量。

不過，在2次記者會期間，中歐經貿關係持續出現摩擦。歐盟9日通報，歐盟已就中國是否向歐盟市場傾銷北京鴨（Pekin Duck）產品展開調查。

6月底，法國國會立法遏制中資快時尚企業Temu、Shein等的發展，大陸商務部對此回應稱，該法以制定所謂「環保」和「可持續」標準為名，行排他性措施為實，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，已構成了對華貿易壁壘。

會議 投資 大陸商務部

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