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大陸美團用戶疑遭異地「批量盜刷」 美團：或屬新型電詐騙局

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
近日大陸在陝西、廣東、甘肅等多地用戶反映，個人的美團帳號在本人未操作、不知情的情況下遭遇異地批量盜刷，用於購買多張團購券，被盜資金通過美團月付扣除，部分用戶損失金額數千元人民幣。路透
近日大陸在陝西、廣東、甘肅等多地用戶反映，個人的美團帳號在本人未操作、不知情的情況下遭遇異地批量盜刷，用於購買多張團購券，被盜資金通過美團月付扣除，部分用戶損失金額數千元人民幣。路透

大陸多名美團用戶近日在社交平台反映，帳戶在沒操作及不知情下遭異地批量盜刷，涉款近數千元（人民幣，單位下同）。多宗個案均涉及美團月付及500元以下「免密支付功能」。美團29日回應稱，經逐一核查，受影響用戶很大機會遭遇新型電信詐騙，正配合警方調查，並已採取多種措施，保證用戶帳戶安全。

據陸媒澎湃新聞，盜刷事件多於凌晨或深夜發生，涉事帳戶的資金經美團月付支付，用戶帳戶均已開啟500元以下小額免密支付。被盜刷款項主要用於購買餐飲、休閒等團購券，訂單下達後，隨即由異地商戶核銷。不少用戶翌日收到還款短訊，才發現帳戶出現異常交易。

美團表示，初步調查顯示，涉案手法高度一致。騙徒以「刷單返利」或「高額佣金」為號召，誘使受害人點擊含木馬程式的連結；一旦手機遭遠端操控，騙徒便會以用戶身分，在平台批量購買熱門餐廳團購券、景區套票等，再透過網上二手平台轉售套現。

美團指，由於騙徒操控的是受害人本人的手機，交易所用裝置、網絡環境及地理位置，均與用戶日常使用情況完全一致，令風控系統較難分辨是否為異常交易。

針對相關風險，美團稱已持續升級風控策略，包括在熱門餐廳團購等較高風險場景，於批量購買前加入風險提示及驗證程序；限制團購券的轉贈管道，並下架高風險類別的代付功能。

在用戶保障方面，美團已設立盜刷個案專項處理管道，接獲用戶求助後，會優先攔截未核銷訂單；至於已核銷訂單，將啟動專項評估，由專責團隊逐一聯絡受影響用戶協助處理損失。

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