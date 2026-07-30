字節跳動重組AI及To B業務 涉豆包、火山引擎等

字節跳動周四（30日）啟動人工智慧（AI）業務組織架構調整，重組旗下豆包、飛書及火山引擎的產品研發與商業化體系，整合企業級人工智慧（AI）服務能力。

據每日經濟新聞，根據調整方案，飛書產品團隊將與豆包產品團隊整合，成立新的豆包產品團隊，由原豆包負責人趙祺主管，飛書負責人謝欣則向趙祺匯報。飛書的市場、銷售、客戶服務（GTM）部門將與火山引擎團隊整合，成立新的面向企業客戶業務（ToB）GTM部門「創造力服務平台」，將負責字節跳動的模型即服務（MaaS）和軟件即服務（SaaS）等雲服務的市場、銷售和客戶服務，由火山引擎負責人譚待負責，飛書銷售負責人林嬋、飛書戰略及市場負責人史志雋將向譚待滙報。

重組完成後，除原有的飛書產品和服務保持不變，飛書將與豆包在生產力場景進行更深度產品協作。由飛書產品團隊參與開發豆包企業版，並已在部分飛書客戶中開啟內測。在企業服務層面，新成立的創造力服務平台部，將整合字節跳動To B業務服務客戶的能力，以滿足企業客戶AI需求。

報導指出，截至今年6月，豆包大模型日均詞元（token）調用量突破180兆，火山引擎在公有雲（Public Cloud）MaaS市場占據重要分額，飛書商業化增長明顯加速。今年第2季，飛書新增客戶中已有超過9成同步採購飛書AI產品。7月平均消耗口徑統計，字節跳動大模型業務年化收入（ARR）達40億美元（約新台幣1300億元），超過大陸其它模型公司ARR總和。