快訊

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給我

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

聽新聞
0:00 / 0:00

字節跳動重組AI及To B業務 涉豆包、火山引擎等

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
字節跳動重組AI及To B業務。路透
字節跳動重組AI及To B業務。路透

字節跳動周四（30日）啟動人工智慧（AI）業務組織架構調整，重組旗下豆包、飛書及火山引擎的產品研發與商業化體系，整合企業級人工智慧（AI）服務能力。

據每日經濟新聞，根據調整方案，飛書產品團隊將與豆包產品團隊整合，成立新的豆包產品團隊，由原豆包負責人趙祺主管，飛書負責人謝欣則向趙祺匯報。飛書的市場、銷售、客戶服務（GTM）部門將與火山引擎團隊整合，成立新的面向企業客戶業務（ToB）GTM部門「創造力服務平台」，將負責字節跳動的模型即服務（MaaS）和軟件即服務（SaaS）等雲服務的市場、銷售和客戶服務，由火山引擎負責人譚待負責，飛書銷售負責人林嬋、飛書戰略及市場負責人史志雋將向譚待滙報。

重組完成後，除原有的飛書產品和服務保持不變，飛書將與豆包在生產力場景進行更深度產品協作。由飛書產品團隊參與開發豆包企業版，並已在部分飛書客戶中開啟內測。在企業服務層面，新成立的創造力服務平台部，將整合字節跳動To B業務服務客戶的能力，以滿足企業客戶AI需求。

報導指出，截至今年6月，豆包大模型日均詞元（token）調用量突破180兆，火山引擎在公有雲（Public Cloud）MaaS市場占據重要分額，飛書商業化增長明顯加速。今年第2季，飛書新增客戶中已有超過9成同步採購飛書AI產品。7月平均消耗口徑統計，字節跳動大模型業務年化收入（ARR）達40億美元（約新台幣1300億元），超過大陸其它模型公司ARR總和。

字節跳動 豆包 客戶

延伸閱讀

螞蟻旗下OceanBase啟動融資 擬最高募143億元布局AI數據平台

Meta財測失色、AI燒錢侵蝕現金流 盤後股價重摔近10%

磐旭智能擴展日本市場 與富士軟體簽署經銷合作協議

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

相關新聞

大陸美團用戶疑遭異地「批量盜刷」 美團：或屬新型電詐騙局

大陸多名美團用戶近日在社交平台反映，帳戶在沒操作及不知情下遭異地批量盜刷，涉款近數千元（人民幣，單位下同）。多宗個案均涉及美團月付及500元以下「免密支付功能」。美團29日回應稱，經逐一核查，受影響用戶很大機會遭遇新型電信詐騙，正配合警方調查，並已採取多種措施，保證用戶帳戶安全。

陸千萬粉絲鑑寶博主炒股 虧光父母積蓄 發誓「再玩就剁手」

全球股市波動不穩，坐擁3000多萬粉絲的鑑寶頂流博主「聽泉賞寶」近日自曝，稱他自認鑑寶眼力能套用在股市，愈炒膽子愈大結果翻車，虧光了父母的半生積蓄，還被父母拉黑，讓他自嘆：「辨得了假貨，辨不了自己」， 並發重誓「再玩就剁手」。無獨有偶，公考培訓龍頭粉筆炒股也巨額虧損830萬美元（約人民幣5638.02萬元），與前CEO張小龍「拿8000萬元（人民幣，下同）現金炒股單月賺5300萬元」炒股炫富言論形成鮮明反差。

亞股「大失血」 全球資金轉進港股避難 阿里、小米成贏家

正當美股、亞洲股市慘跌下，全球資本正上演一場罕見的「大逆轉」。今年初，全球基金紛紛做空香港科技股，將資金挪至南韓晶片巨頭以追逐AI熱潮。然而隨著記憶體股票泡沫破裂、南韓KOSPI指數單月暴跌逾30%，港股憑藉估值優勢與中國科技接連突破，7月以來大漲12.8%，主板成交回升至逾3122億港元，成為全球資金逃離晶片製造商的主要受益者與「理想避難所」。

美禁進口中國人型機器人、電力逆變器 陸商務部：若一意孤行將反制

美國政府28日宣布，禁止進口新款中國人型機械人及電力逆變器等，以防範人工智能（AI）供應鏈面臨的國家安全風險，並推動關鍵產業回流。大陸商務部30日回應，美方做法損人不利己，是典型的市場扭曲和單邊欺凌行為。中方敦促美方立即撤銷相關措施，停止錯誤做法。若美方一意孤行，中方將堅決予以反制，維護自身正當權益。

買家不好找！周潤發山頂豪宅 降價6千萬港幣求售

香港島山頂地區是全球知名的頂級豪宅區，但近期，山頂豪宅二手市場正經歷猛烈的降價潮，即便是影帝周潤發持有的豪宅，待售4年後，也只能大幅削減叫價。

大陸降槓桿效應 普通住宅全款買房增

以往全額現金買房在豪宅交易較常發生，但在大陸房市，全款買房也逐漸蔓延至普通住房。據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房（中古屋）全款買家成交占比達百分之廿五點三，較去年同期擴大百分之六點三。顯示普通住宅市場的全款買房比率也在逐步增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。