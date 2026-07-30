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買家不好找！周潤發山頂豪宅 降價6千萬港幣求售

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
影星周潤發的香港島山頂豪宅降價出售，仍難找到買家。圖為1月18日，周潤發參加渣打香港馬拉松。中新社
影星周潤發的香港島山頂豪宅降價出售，仍難找到買家。圖為1月18日，周潤發參加渣打香港馬拉松。中新社

香港島山頂地區是全球知名的頂級豪宅區，但近期，山頂豪宅二手市場正經歷猛烈的降價潮，即便是影帝周潤發持有的豪宅，待售4年後，也只能大幅削減叫價。

大陸《每日經濟新聞》29日報導，查閱香港土地註冊處資料，由周潤發及其妻子陳薈蓮透過公司Cassia Hill Limited（桂山有限公司）持有的山頂加列山道48號的「陽光花園」洋房，已於7月將意向價下調至1.6億港元。

這項意向價與其於2024年12月的1.95億港元叫價相比，下降了3,500萬港元，降幅達17.9%。而與2022年10月初次放售時的2.2億港元叫價相比，該物業在不到4年的時間內，已累計降價6,000萬港元。

經向香港土地註冊處取得的資料顯示，Cassia Hill Limited於2010年9月簽署臨時買賣合約，並於2011年1月正式以1.28億港元完成購入該物業，曾創下該屋苑歷史單價新高。

市場消息稱，該物業實用面積2,547平方英尺（約71.6坪），附帶約2,000平方英尺（約56坪）的花園，及700平方英尺（約19.6坪）的天台，並有2個車位。目前，該物業的平均平方英尺價約為62,819港元/平方英尺。

周潤發是香港娛樂圈中知名「樓王」之一。據悉，周潤發及相關人士手持多個住宅單位及一塊土地，分布在山頂、九龍塘、太子及西貢等，市值逾10億港元。

這次降價賣樓，是周潤發在年內第2次因「賣樓」成為焦點。4月媒體報導，周潤發以750萬港元出售了西半山堅道嘉景台1個中層三房單位。該房由周潤發夫婦於1995年以392萬港元購入，持有時間長達31年。該次出售為周潤發時隔16年再度賣房。

近期，港島山頂豪宅降價出售的消息頻頻出現。據港媒《信報》指，4月起，山頂傳統豪宅地段已出現至少8宗豪宅放盤減價個案。這批物業的業主原本開價介於9,800萬港元至8.9億港元，最新叫價已調整至9,000萬港元至6.73億港元。

周潤發 豪宅 香港

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