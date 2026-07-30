陸發改委3方發力 促投資止跌回穩

大陸發改委近日釋出穩投資政策訊號，發改委國民經濟綜合司副司長楊特二十九日表示，下一步將從推動政府投資加快落地、重大工程項目建設，以及激發民間投資活力三方面發力，促進投資止跌回穩和結構優化。

楊特在新華社二十九日推出的「中國經濟圓桌會」媒體訪談節目中表示，投資是優化經濟結構的關鍵力量。他指出，要統籌抓好「兩重」建設，抓住第三季施工旺季，加快人民幣八千億元（約台幣三點八三兆元）新型政策性金融工具資金投放使用，加快專項債發行使用。

楊特表示，要推動條件成熟的重大工程項目加快開工建設。重大工程項目是穩投資的重要抓手，將扎實推進十五五規畫綱要提出的一○九項重大工程，做好項目謀畫儲備和要素保障；要協同推進水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網和物流網「六張網」，以及綜合立體交通設施、低空、人工智慧+、消費、教育醫療等五大基礎設施和公共服務設施的規畫建設。

他並且提到，要持續激發民間投資活力。民間投資占投資的比重近五成，對穩投資、優結構意義重大。下一步要充分發揮財政金融協同促內需專項資金的作用，加快實施貼息政策，支持擴大民間投資。完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，用好民間投資專項擔保政策工具，推動基礎設施領域不動產投資信託基金擴容提效，引導民營企業積極有序參與「六張網」和五個重點領域設施項目建設。

針對大陸經濟運行情況，發改委宏觀經濟研究院院長黃漢權說，ＩＭＦ近期上調大陸今年經濟成長預期，是對大陸經濟韌性的肯定。大陸經濟「進」的動力主要來自科技創新和產業升級帶來的新動能；ＡＩ相關產業預計今年成長超過百分之卅。