陸年收前1%者 貢獻所得稅逾5成

大陸國家稅務總局數據顯示，今年上半年高收入群體成為個人所得稅的主要貢獻者，其中年收入前百分之一的群體申報繳納的個稅占總量五成以上，年收入前百分之十的群體則占九成左右。陸官方稱，通過個人所得稅調節收入分配的效益正在持續體現。

大陸國新辦二十八日舉行十五五系列主題記者會，介紹上半年稅收運行情況及「十五五」時期稅收改革發展部署。

大陸稅務總局總審計師王世宇表示，稅務部門加強高收入人員納稅引導。數據顯示，年收入前百分之一的人群繳納個稅占總量五成以上，前百分之十占九成左右。

王世宇指出，個稅收入達人民幣九千億元，高收入群體承擔主要稅負。上半年個稅年增長約百分之十三，已躍升為大陸第三大稅種。增長動力主要來自三方面：一是資本類所得貢獻近五成，限售股轉讓個稅年增百分之九十七點六，股息紅利個稅增長百分之十五點二；二是科研、有色金屬等行業景氣帶動從業人員收入增加；三是高收入群體。

王世宇稱，今年上半年有超過一億納稅人享受退稅，總額達人民幣一千五百多億元，中低收入者的受益面顯著擴大。年收入十二萬元以下的群體，在扣除基本減除費用（六萬元）、「三險一金」及專項附加扣除後，基本無需繳稅或僅需少量繳稅，匯算後超過七成人群無需繳稅；在有稅人群中，超過六成適用百分之三的最低檔稅率，反映出個稅調高惠低的調節效應進一步顯現。

大陸稅務總局局長胡靜林表示，今年上半年稅務部門累計徵收稅費收入人民幣十六點七兆元，其中稅收收入超過十兆元，年增百分之四點九。社會保險費收入完成人民幣四點五兆元，非稅收入完成人民幣一點八兆元。稅收增長主要得益於經濟平穩向好、ＰＰＩ持續回升以及新興產業發展強勁。

值得注意的是，大陸財政部和大陸稅務總局二十四日發布公告，將對大陸公民設立的離岸信託及其存續期內產生的收益徵稅，以堵住富裕階層長期用於資產保護與財富傳承的避稅漏洞。