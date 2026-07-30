大陸降槓桿效應 普通住宅全款買房增

以往全額現金買房在豪宅交易較常發生，但在大陸房市，全款買房也逐漸蔓延至普通住房。據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房（中古屋）全款買家成交占比達百分之廿五點三，較去年同期擴大百分之六點三。顯示普通住宅市場的全款買房比率也在逐步增加。

據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房全款買家中，總價人民幣二百萬元以內房源在全款成交中占比百分之四十四點七。與此同時，廣州市房地產中介協會發布的六月市場數據印證該趨勢：當月廣州二手房按揭（貸款）購房比率僅百分之四十五點○八，較五月大幅回落五點八二個百分點，貸款占比明顯收縮，恰恰對應全款及低槓桿購房群體的擴大。

深圳貝殼研究院調查也顯示，不少購房者購置類似房產用於出租獲取收益、給長輩養老等居住需求，出於控制持有成本的考量，更願意一次性結清房款。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉對「買房收租」分析認為，租賃市場進入存量時代，存在供應量大、租客主導市場等特性。確實有一些房產由於前期價格超跌，租金回報率還不錯，但購買這類房產，最好是一次性付款，而且必須是中短期內不用且沒有穩定投資管道的資金。

證券時報引述業內人士說法報導，全款買房比率的持續攀升，代表著市場購房觀念已經逐步趨於理性，房產的居住屬性也在慢慢回歸主導位置，依靠高槓桿撬動多套房產的置業邏輯，已經不再適配當下的市場環境。剛需小戶型、低價窪地片區成為全款交易的核心區域，也印證了輕資產、穩配置的置業需求正在主導二手市場走向，市場成交結構也將隨之迎來更長期的優化與重構。

此前第一財經報導，在低首付政策環境下，「主動降槓桿，甚至全款買房」正在一些購房者中興起。報導引述業內分析，背後既有居民對未來收入預期趨於保守、主動控制貸款支出的審慎考量，也與二手房交易「贖樓還貸」帶來的信貸收縮效應，及公積金貸款對商貸的替代作用密切相關。