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陸股看見探底回升訊號
近期亞洲股市劇烈波動，尤其本周韓台股市聯袂大跌，但陸股已出現探底回升跡象，這或與大陸官方政策支持，輔以多家A股公司釋出看多訊號，掀起增持熱潮，傳遞市場信心所致。
A股三大指數昨（29）日集體收漲，展現較強韌性，全市場超4,200檔個股上漲。大陸DRAM龍頭長鑫科技大漲超12%，收報人民幣52.95元，高於上市首日收盤價人民幣49元，前期大跌的記憶體概念股震盪回升。
大陸證監會日前組織多場座談會，由上市公司作為市場核心參與主體，迅速回應政策導向，多家公司股東集中推出穩定股價舉措。Wind數據顯示，自20日以來，已有12家A股上市公司股東宣布提前終止減持計畫；同期，52家上市公司累計披露68份股東增持計畫。
證券日報報導，專家表示，本輪上市公司一方面透過減少市場股票供給、增加增量資金，有效緩解市場賣壓，修復短期資金面失衡問題；另一方面，大股東、實控人及核心股東的增持與承諾，向市場傳遞出對公司基本面、長期發展價值的堅定信心，能夠提振中小投資者的投資信心，改善整體市場風險偏好。
南開大學金融學教授田利輝表示，中長期角度來說，產業資本底部布局能夠重塑市場估值邏輯，引導投資者回歸基本面價值判斷，逐步修復全市場風險偏好。
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