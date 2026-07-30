陸光電業競價 官方畫紅線

大陸光電產業協會發布首部「光伏（光電）行業成本核算模型通則」，針對矽料、矽片、電池、組件四大製造環節建立統一成本核算體系，目的在為光電行業低價競爭治理提供量化依據。但業界指出，該標準屬推薦性團體標準，且產能過剩、供需失衡仍是行業價格戰主因，後續成效仍待觀察。

財聯社報導，大陸市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局將定於7月31日展開光電行業價格合規指導活動，邀請參會單位包括中國光伏行業協會和相關光電行業企業。據悉，此次會議為指導光電行業加強成本核算，落實「光伏行業成本核算模型通則」，遏制非理性競爭。

界面新聞報導，該成本核算模型通則也針對矽料環節的三氯氫矽法、矽烷流化床法，電池環節的TOPCon、HJT、BC等不同技術路線分別適配核算規則，讓不同路線、不同規模的企業成本資料首次具備了橫向對標基礎。

近兩年，光電全產業鏈陷入低價內捲，行業失血不止。監管部門自2025年起多次部署，要求遏制光電行業低價無序競爭。

陸工信部今年明確將光電行業治理作為產業工作攻堅重點，以市場化法治化手段遏制惡性低價競爭、推動落後產能有序出清。但因企業沒有統一成本核算標準，價格執法缺少可落地、可核驗的量化尺規，價格監管難以精準推進，治理工作一直面臨阻礙。

天合光能董事長高紀凡指出，這能有效守住企業合理的利潤空間，徹底改變劣質企業攪局、優質企業吃虧的不正常局面，引導光伏企業告別粗放式低價內捲，守住長遠發展的根本；然而，有光電資深人士認為，影響企業成本影響因素很多，資金、人員、開工率、物流都有很大的變數因素，要想真正實現「反內捲」，只能等待時間的出清。

今年以來，大陸官方發布多項要求與標準：陸工信部5月發布「光伏元件安全要求」「光伏元件銘牌標識要求」兩項強制性國家標準，遏制低質低價產品衝擊市場；陸工信部等三部門7月聯合發布三項光電能耗能效強制性國家標準，抬高行業產能准入門檻、逼迫低效產能出清。