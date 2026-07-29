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Kimi K3效應發酵！月之暗面完成35億美元融資 估值升至350億美元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
科創板日報指出，月之暗面已完成F輪融資，融資金額超過35億美元，投後估值升至350億美元。因超出目標金額3倍以上，本輪融資提前關閉，原定8月開始的G輪（Pre-IPO 輪）已提前啟動，投前估值升至500億美元。美聯社
科創板日報指出，月之暗面已完成F輪融資，融資金額超過35億美元，投後估值升至350億美元。因超出目標金額3倍以上，本輪融資提前關閉，原定8月開始的G輪（Pre-IPO 輪）已提前啟動，投前估值升至500億美元。美聯社

大陸AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）融資再傳新進展。科創板日報指出，月之暗面已完成F輪融資，融資金額超過35億美元（約新台幣1,134億元），投後估值升至350億美元（約新台幣1.13兆元）。因超出目標金額3倍以上，本輪融資提前關閉，原定8月開始的G輪（Pre-IPO 輪）已提前啟動，投前估值升至500億美元（約新台幣1.62兆元）。

據彭博報導，得益於其突破性模型 Kimi K3矽谷引發的轟動效應，總部位於北京的初創公司月之暗面在剛剛完成的一輪融資中籌集了35億美元，這一金額遠超預期，融資完成後公司估值達到350億美元。知情人士透露，月之暗面原先設定募資目標為10億至20億美元，但最終募資金額超出預期。有知情人士表示，自Kimi K3發布後，公司每日銷售額至少成長6倍。

知情人士表示，月之暗面目前已開始接觸潛在投資者，計畫啟動新一輪融資，投前估值目標為500億美元。據報，這將是月之暗面赴香港首次公開募股（IPO）前的最後一輪融資，公司最快可能於今年完成上市。

月之暗面今年憑藉Kimi K3模型躍升至人工智慧產業焦點，該模型性能接近由美國AI企業Anthropic及OpenAI開發的前沿模型。Kimi K3發布後引發科技股市場震盪，並被部分人士稱為另一個「DeepSeek時刻」，顯示大陸AI企業在面對美國出口限制與算力限制下，仍持續提升模型能力。

月之暗面27日在全球開源社區Hugging Face同步公開Kimi K3完整模型權重、技術報告，以及MoonEP、FlashKDA和AgentEnv等支撐模型訓練的關鍵Infra技術。開發者能夠自由下載、調整及部署該模型。而所謂的模型權重是指AI模型在訓練過程中學習形成的數值參數。

此前，彭博19日報導，知情人士透露，月之暗面已正式向投資者分發股東決議，尋求支持公司赴港上市計畫。此舉代表月之暗面的首次公開募股（IPO）計畫已進入準備階段。知情人士稱，月之暗面目前正處於新一輪融資收尾階段，預計將使這家成立僅三年的北京AI新創企業估值突破300億美元。

知情人士指出，隨著月之暗面年度經常性收入（ARR，衡量未來銷售額的重要指標）於今年6月達到3億美元，公司管理層認為上市時機已經成熟。彭博此前報導，月之暗面的ARR在今年4月已達2億美元。

Kimi K3 矽谷 新台幣

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