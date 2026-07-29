香港樓價連升十三個月後 六月開始升幅放緩

香港樓價連升十三個月，疊創二年半來新高，但港府部門最新的數據顯示，自六月開始港樓升幅已明顯放緩。

港府差餉物業估價署最新公布，反映二手樓價的私人住宅樓價指數，六月報323.2，按月升0.3%，創下二零二三年九月以來新高，但升幅明顯放緩約1.2個百分點。

在六月數據出台後，可看到今年上半年香港樓價累計升約7.9%。但不同類型的樓價出現分化，面積431平方呎以下小單位樓價，按月升0.5%，但港島區樓價跌0.8%，九龍區樓價跌2.7%，新界區跌0.3%。至於1000平方呎以上的大單位樓價，按月升1%。

樓價升幅開始放緩，但租金持續上升，港府差估署六月私人住宅租金指數報205.8，按月升0.9%，今年以來累升2.6%。

高力估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港說，香港六月樓價升勢放緩，主要是市場加息預期升溫，令買家偏向保守，加上今年樓價已累積一定升幅，業主開價較進取，買家未必能追得上，令市場出現爭持局面。

他又認為，在六月至七月的住宅成交量雖然有放緩，但價格仍能守住，展望下半年樓市主要取決於息口走勢。如果下半年息口只有溫和上調，相信對樓市影響不大，有激進加息時則可能令樓價稍為回落，但仍維持全年樓價升5%至10%的預期。

至於香港的租賃市場，侯志港預計繼續受大陸移港專才和赴港陸生需求所支持，預計趨勢在下半年持續，尤其鄰近學校地區的租金升幅會較為顯著，並維持全年租金升10%的預期。