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換機潮消退？陸5G手機6月出貨量降至1620萬部 年減12.1%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國信息通信研究院最新數據顯示，6月大陸5G手機出貨量為1,620.1萬部，較5月2,622萬部減少逾千萬部，占同期手機出貨量比率降至84.6%，市場熱度出現降溫。圖為4月位於北京王府井的華為旗艦店內2名外國遊客選購商品。新華社
中國信息通信研究院最新數據顯示，6月大陸5G手機出貨量為1,620.1萬部，較5月2,622萬部減少逾千萬部，占同期手機出貨量比率降至84.6%，市場熱度出現降溫。圖為4月位於北京王府井的華為旗艦店內2名外國遊客選購商品。新華社

大陸5G手機貨量6月明顯下滑。中國信息通信研究院最新數據顯示，6月大陸5G手機出貨量為1,620.1萬部，較5月2,622萬部減少逾千萬部，占同期手機出貨量比率降至84.6%，市場熱度出現降溫。同期，大陸手機市場整體出貨量年減15.3%。

據IT之家報導，中國信通院29日發布「2026年6月國內（大陸）手機市場運行分析報告」，顯示今年5月大陸5G手機出貨量為2,622萬部，6月降至1,620.1萬部，跌12.1％，單月減少超過1,000萬部，占同期手機出貨量的84.6％；5G手機占比也由5月的95%，回落至6月的85%左右。

數據還顯示，2026年上半年，大陸市場手機出貨量為1.33億部，年減5.5%。其中，5G手機出貨量為1.23億部，年增1.7%，占同期手機出貨量的92%。

至於新機上市方面，6月大陸市場手機上市新機型共28款，年減22.2%，其中5G手機新機型13款，年增62.5%，占同期上市新機型數量的46.4%。2026年上半年，大陸手機上市新機型共185款，年減22.3%，其中5G手機109款，年增5.8%，占比58.9%。

品牌方面，數據顯示，6月大陸國產品牌手機出貨量為1,587.1萬部，年減23.1%，占同期手機出貨量82.9%；大陸國產品牌上市新機型25款，年減26.5%，占同期上市新機型89.3%。據此計算，6月包括蘋果iPhone在內的海外品牌手機在大陸出貨量約327.8萬部，年增長66.3％。

智慧手機市場上，6月智慧手機出貨量為1714.9萬部，年減16.6%，占同期手機出貨量89.6%；智慧手機上市新機型19款，年增90%，占同期上市新機型67.9%。

快科技分析，回顧過去1年數據，2025年10月大陸5G手機出貨量曾達2,933萬部，創近期高點，後續出貨量呈現震盪走勢。報導認為，5G手機出貨下滑可能與前期集中換機需求消耗有關，部分用戶現有5G手機仍可使用，換機意願降低；此外，老人機、備用機等市場仍有部分4G手機需求也分流部分銷量。

行業普遍認為，5G手機仍是大陸手機市場銷售主力，後續市場表現仍需觀察新機發布節奏。下半年多款新機型陸續推出，可能帶動手機市場需求變化。

手機 貨量 大陸

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