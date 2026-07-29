螞蟻旗下OceanBase啟動融資 擬最高募143億元布局AI數據平台

螞蟻集團數據業務加速市場化布局。彭博引述消息人士指，螞蟻集團旗下AI數據庫公司OceanBase計劃進行A輪融資，正與投資者洽談，融資約20-30億元（人民幣，單位下同，約新台幣95-143億元）以拓展業務。

華爾街見聞報導，數據庫公司OceanBase目前已與多家頭部投資機構接洽，目標融資規模約20-30億元，這是該業務自成立以來首次外部融資。報導指，此次引入外部資金，主要為增強OceanBase獨立運營能力，並支持其向AI數據平台領域拓展。

OceanBase正從分布式數據庫向AI數據平台方向拓展。彭博指出，該公司正在強化AI分析能力，除整合結構化數據外，也提升處理影片等半結構化及非結構化數據的能力。數據庫管理系統正成為連接企業數據、AI模型及AI代理的重要基礎設施。

上海證券報指，今年6月，OceanBase發布新一代湖庫一體AI數據庫，目前已在數十家客戶場景中測試，公司計畫進一步推動商業化落地。

從財務與營運表現來看，華爾街見聞報導，2026年OceanBase年化收入已超過14億元，年增長約70%。

在客戶布局方面，OceanBase目前擁有數千家客戶，業務重心仍集中於中國市場，涵蓋交通銀行、中國移動等大型機構客戶；同時，公司也已開始拓展東南亞、日本、印度及拉丁美洲等海外市場。

公開資料顯示，OceanBase誕生於2010年，最初用於滿足螞蟻集團內部數據庫管理需求。過去十餘年中，該分布式系統長期支撐支付、金融等核心交易環境，並歷經多次「雙十一」流量高峰考驗。目前，其商業化應用已拓展至金融、運營商、交通運輸、製造、零售、公共服務及互聯網等多個行業。

彭博提到，OceanBase正以美國數據與AI企業Databricks作為參考對象。Databricks今年2月表示，公司預計年營收將達54億美元，其中14億美元來自AI產品，主要提供協助企業分析大量數據並運行AI服務的軟體。

至於市場競爭方面，OceanBase競爭對手包括華為技術有限公司及騰訊控股有限公司。根據IDC報告，OceanBase在2025年中國分布式數據庫市場占有率居首。全球科技企業包括IBM、Snowflake及亞馬遜雲端服務（AWS）也持續布局數據庫管理系統。

為推動市場化發展，OceanBase於2024年成立獨立董事會，並建立員工股權激勵機制。彭博報導，相關安排是為未來從螞蟻集團分拆獨立鋪路。

此外，知情人士表示，螞蟻集團旗下企業解決方案部門螞蟻數字科技（Ant Digital Technologies）也正在探索另一項融資計畫，但目前細節尚未確定。螞蟻集團、OceanBase及螞蟻數字科技均未回覆置評請求。