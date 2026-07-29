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大陸發改委提3方向措施 促投資止跌回穩與結構優化

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸發改委國民經濟綜合司副司長楊特29日表示，下一步將從推動政府投資加快落地、重大工程項目建設，以及激發民間投資活力三方面發力，促進投資止跌回穩和結構優化。法新社
大陸發改委國民經濟綜合司副司長楊特29日表示，下一步將從推動政府投資加快落地、重大工程項目建設，以及激發民間投資活力三方面發力，促進投資止跌回穩和結構優化。法新社

大陸國家發展和改革委員會近日釋出穩投資政策訊號。大陸發改委國民經濟綜合司副司長楊特29日表示，下一步將從推動政府投資加快落地、重大工程項目建設，以及激發民間投資活力三方面發力，促進投資止跌回穩和結構優化。

楊特在新華社29日推出的「中國經濟圓桌會」大型全媒體訪談節目中表示，投資是優化經濟結構的關鍵力量。他指出，要統籌抓好「兩重」建設，抓住第三季施工旺季，加快人民幣8,000億元（約新台幣3.83兆元）新型政策性金融工具資金投放使用，加快專項債發行使用，儘早形成實物工作量。

楊特接著說，要推動條件成熟的重大工程項目加快開工建設。「重大工程項目是穩投資的重要抓手，我們將紮實推進『十五五』規劃綱要提出的109項重大工程，做好項目謀劃儲備和要素保障。」

楊特指，要協同推進水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網和物流網「六張網」，以及綜合立體交通設施、低空、「人工智慧+」、消費、教育醫療等五大基礎設施和公共服務設施的規劃建設。

此外，楊特提到，要持續激發民間投資活力。民間投資占投資的比重近五成，對穩投資、優結構意義重大。他表示，下一步要充分發揮財政金融協同促內需專項資金的作用，加快實施貼息政策，支持擴大民間投資。完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，用好民間投資專項擔保政策工具，推動基礎設施領域不動產投資信託基金擴容提效，引導民營企業積極有序參與「六張網」和五個重點領域設施項目建設。

楊特最後說道，投資於物與投資於人雙向賦能，不僅拉動當前需求，更將優化未來供給結構，增強經濟發展內生動力。

此外，針對大陸經濟運行情況，大陸國家發展改革委宏觀經濟研究院院長黃漢權說，國際貨幣基金組織（IMF）近期上調大陸今年經濟成長預期，是對大陸經濟韌性的肯定。他指，中國經濟「進」的動力主要來自科技創新和產業升級帶來的新動能，包括高技術製造業、現代服務業，以及傳統產業數位化、綠色化改造。他稱，未來新動能發展趨勢將再加快，AI相關產業預計今年成長超過30%，將進一步推動新動能迸發。

大陸 人民幣 施工

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