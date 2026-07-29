快訊

林志玲放天燈遭檢舉！平溪鐵道恐成「觀光陷阱」 在地盼修法

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

熊本強震罹難者增至13人！永旺翻新開幕才1個多月 震後爆炸化瓦礫

聽新聞
0:00 / 0:00

上海交大、復旦都入列...美擴大科研管制 陸商務部：停止無端抹黑

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國國防部近日公布「1286清單」，將部分中國大陸科研機構列入名單。大陸商務部29日表示，中方「強烈不滿、堅決反對」，批評美方將科研合作政治化、武器化。美聯社
美國國防部近日公布「1286清單」，將部分中國大陸科研機構列入名單。大陸商務部29日表示，中方「強烈不滿、堅決反對」，批評美方將科研合作政治化、武器化。美聯社

美中科技競爭再升溫。美國國防部近日公布最新「從事問題活動的外國科研機構清單」（1286清單），將包括中國大陸在內的部分外國科研機構列入名單。對此，大陸商務部29日表示，中方對此「強烈不滿、堅決反對」，批評美方將科研合作政治化、武器化，並敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，為正常科技交流合作提供公平、公正、非歧視待遇。

大陸商務部網站29日發出「發言人就美國防部將部分中國科研機構列入制裁清單事答記者問」。發言人表示，中方注意到這一情況。中方對此強烈不滿、堅決反對。

發言人批評，美方不斷泛化國家安全概念，人為設置歧視性壁壘，將科研合作政治化、武器化、工具化，阻礙中美科研領域交流合作，這與全球科技創新合作大勢背道而馳。

發言人並指，中方敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，儘快糾正錯誤做法，為中國科研機構提供公平、公正、非歧視待遇。中方將採取必要措施，維護中方科研機構的正當合法權益，為正常科技交流合作保駕護航。

美國政府近來持續收緊與中國的科研合作限制。美國之音近日報導，美國國防部近日公布最新《國防授權法》第1286條更新名單，將來自中國、俄羅斯和伊朗的130家高等院校及科研機構，認定為從事「問題活動」的外國機構。其中包含88家中國機構，復旦大學、上海交通大學等多所高校首次入列。

根據國防部最新合規規定，自2026財年起，國防部將禁止使用聯邦資金支持與名單內機構開展的基礎研究合作，也不得資助使用這些機構設備進行的科研項目，涵蓋科學研究計畫、商業合約、政府撥款等多種形式。

美國國防部技術長邁克爾（Emil Michael）表示，相關措施旨在保護納稅人資助的研究成果，維護美國科學事業完整性與國家安全。美方並要求科研人員揭露與名單機構的合作關係，未依規定申報者可能承擔法律責任。

據了解，過去美國的科研管制，主要集中於與中國軍方聯繫密切的高校，但此次更新將更多傳統民用與綜合性研究型大學納入，包括山東大學、重慶理工大學、杭州電子科技大學及瀋陽航空航天大學等。

同時，美國國會近年也持續推動對聯邦科研資金的嚴格監管，眾議院中國問題特設委員會主席穆理納（John Moolenaar）強調，中國長期利用外國學術資源加速本國科技與軍事發展，委員會先前發布的調查報告顯示，過往曾有數百項獲得五角大廈資助的計畫涉及中國相關實體。

上海 大陸商務部 中國大陸

延伸閱讀

中美AI戰線再擴大 川普禁止陸人形機器人與逆變器進入美國

陸批美301產能過剩調查 不排除採取必要措施捍衛權益

美查中企竊取AI模型 中反控霸權主義 威脅反制措施

被北京視為不友善機構 USCC：致力每年至少一次訪華

相關新聞

上海交大、復旦都入列...美擴大科研管制 陸商務部：停止無端抹黑

美中科技競爭再升溫。美國國防部近日公布最新「從事問題活動的外國科研機構清單」（1286清單），將包括中國大陸在內的部分外國科研機構列入名單。對此，大陸商務部29日表示，中方對此「強烈不滿、堅決反對」，批評美方將科研合作政治化、武器化，並敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，為正常科技交流合作提供公平、公正、非歧視待遇。

三星手機要採陸製DRAM 兩個盤算

面對手機零組件的成本大幅上漲，三星傳出正考慮把在大陸市場銷售的中低階智慧型手機，改用大陸生產的DRAM記憶體晶片，以壓低硬體成本，並趁對手退縮之際奪回大陸市場市占率。

月之暗面Kimi K3全面開源 推動生態系布局

大陸AI新創公司月之暗面近日全面開源旗下大模型Kimi K3，隨模型權重、技術報告及訓練基礎設施技術同步釋出，快速推動生態系布局。

逾1200企業 簽約參展上海進博會

中國國際進口博覽局副局長吳政平二十七日在上海介紹第九屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）的籌辦情況時表示，目前已有來自九十九個國家和地區的一千二百多家企業簽約參展，比去年同期增加一百多家；簽約的展覽面積超過三十四萬平方米，較去年同期增加近一萬平方米，完成三十六萬平方米目標的約百分之九十五。

推動智駕 陸智慧汽車測試示範牌照逾2萬張

大陸智能駕駛愈來愈普及，智能網聯汽車試點示範也逐步推進，目前大陸全國各地累計發放測試示範牌照超過二萬張，開放測試示範道路超五點七萬公里，累計測試超過二點二億公里；二十個「車路雲一體化」試點城市部署各類智能化設備超六萬套，服務各類車輛超過十萬台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。