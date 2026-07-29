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月之暗面Kimi K3全面開源 推動生態系布局

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI新創公司月之暗面近日全面開源旗下大模型Kimi K3，隨模型權重、技術報告及訓練基礎設施技術同步釋出，快速推動生態系布局。

多家雲端服務商及AI開發平台陸續宣布完成「Day0（首日）」適配，包括大陸阿里雲、華為昇騰，以及Nebius、Baseten等海外業者均同步提供部署或API服務。

第一財經提到，Kimi K3測試環境同時覆蓋輝達H200及其他供應商GPGPU，顯示其部署能力不限於單一硬體生態。

在Kimi K3開源後，海內外多家AI生態鏈企業同步宣布接入。在陸企方面，華為昇騰CANN宣布，昇騰950全系列及Atlas A3產品支持Kimi K3部署；阿里雲則表示，旗下真武M890超節點實例已完成Kimi K3 Day0適配，千問AI平台及阿里雲百煉將提供Kimi K3模型API服務。

海外方面，Nebius、Baseten、Fireworks等AI基礎設施廠商也宣布完成Kimi K3 Day0適配。AI程式設計公司Cursor表示已引入Kimi K3；Cognition則宣布，Kimi K3已接入Devin桌面客戶端及命令列工具（CLI）。

月之暗面27日在全球開源社區Hugging Face發布Kimi K3完整模型權重、技術報告，以及MoonEP、FlashKDA和AgentEnv等支撐模型訓練的關鍵Infra技術。開發者可下載並部署Kimi K3，用於內部研發或整合至終端產品。Kimi K3是款具2.8兆參數的混合專家（MoE）模型，支持100萬Token上下文窗口，並具備原生視覺理解能力。

華為 輝達

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