聽新聞
0:00 / 0:00
月之暗面Kimi K3全面開源 推動生態系布局
大陸AI新創公司月之暗面近日全面開源旗下大模型Kimi K3，隨模型權重、技術報告及訓練基礎設施技術同步釋出，快速推動生態系布局。
多家雲端服務商及AI開發平台陸續宣布完成「Day0（首日）」適配，包括大陸阿里雲、華為昇騰，以及Nebius、Baseten等海外業者均同步提供部署或API服務。
第一財經提到，Kimi K3測試環境同時覆蓋輝達H200及其他供應商GPGPU，顯示其部署能力不限於單一硬體生態。
在Kimi K3開源後，海內外多家AI生態鏈企業同步宣布接入。在陸企方面，華為昇騰CANN宣布，昇騰950全系列及Atlas A3產品支持Kimi K3部署；阿里雲則表示，旗下真武M890超節點實例已完成Kimi K3 Day0適配，千問AI平台及阿里雲百煉將提供Kimi K3模型API服務。
海外方面，Nebius、Baseten、Fireworks等AI基礎設施廠商也宣布完成Kimi K3 Day0適配。AI程式設計公司Cursor表示已引入Kimi K3；Cognition則宣布，Kimi K3已接入Devin桌面客戶端及命令列工具（CLI）。
月之暗面27日在全球開源社區Hugging Face發布Kimi K3完整模型權重、技術報告，以及MoonEP、FlashKDA和AgentEnv等支撐模型訓練的關鍵Infra技術。開發者可下載並部署Kimi K3，用於內部研發或整合至終端產品。Kimi K3是款具2.8兆參數的混合專家（MoE）模型，支持100萬Token上下文窗口，並具備原生視覺理解能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。