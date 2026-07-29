聽新聞
0:00 / 0:00

三星手機要採陸製DRAM 兩個盤算

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
三星電子。美聯社
三星電子。美聯社

面對手機零組件的成本大幅上漲，三星傳出正考慮把在大陸市場銷售的中低階智慧型手機，改用大陸生產的DRAM記憶體晶片，以壓低硬體成本，並趁對手退縮之際奪回大陸市場市占率。

南韓科技媒體Asia Times引述消息人士報導，手機零組件成本大幅上漲，對手機業務的毛利率構成沉重壓力，三星希望透過採購成本較低廉的大陸製LPDDR5X記憶體，以達到「降本增效」目的。涵蓋的產品包括熱門的Galaxy A系列。

除了成本考量，三星的另一個目的是希望重振大陸市場的競爭力。三星手機曾在大陸市場擁有龐大市占率，但面對到華為、小米及vivo等本土品牌夾擊，其在大陸市場的占有率已大幅下滑。

記憶體供應吃緊推升成本，OPPO、vivo及榮耀等大陸品牌陷入「賣愈多、虧愈多」的困境，已有品牌選擇減產。市場分析認為，三星在這段「市場空白期」採用當地供應鏈的低成本零件，有助調低產品定價，提升中低階機型性價比，從而逆勢成長。

IDC全球消費設備高級研究總監Nabila Popal指出，記憶體占低階機型總成本的65%以上，使低階產品為主的廠商經營壓力加劇。從2026年第2季來看，三星和蘋果的出貨量均實現增長，市占率分別擴大3.2和3.8個百分點。

三星 華為 vivo

延伸閱讀

小米調高今年手機出貨 從9,500萬支上修至1.1億支

大陸DRAM龍頭長鑫掛牌躍A股市值王 亞洲類股同步走揚

6月手機熱銷榜Top 20出爐！iPhone 17霸榜半年 OPPO新機成最大黑馬

韓版0050來台了！009829重押三星、SK海力士HBM商機 能翻倍成長？

相關新聞

三星手機要採陸製DRAM 兩個盤算

面對手機零組件的成本大幅上漲，三星傳出正考慮把在大陸市場銷售的中低階智慧型手機，改用大陸生產的DRAM記憶體晶片，以壓低硬體成本，並趁對手退縮之際奪回大陸市場市占率。

月之暗面Kimi K3全面開源 推動生態系布局

大陸AI新創公司月之暗面近日全面開源旗下大模型Kimi K3，隨模型權重、技術報告及訓練基礎設施技術同步釋出，快速推動生態系布局。

逾1200企業 簽約參展上海進博會

中國國際進口博覽局副局長吳政平二十七日在上海介紹第九屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）的籌辦情況時表示，目前已有來自九十九個國家和地區的一千二百多家企業簽約參展，比去年同期增加一百多家；簽約的展覽面積超過三十四萬平方米，較去年同期增加近一萬平方米，完成三十六萬平方米目標的約百分之九十五。

推動智駕 陸智慧汽車測試示範牌照逾2萬張

大陸智能駕駛愈來愈普及，智能網聯汽車試點示範也逐步推進，目前大陸全國各地累計發放測試示範牌照超過二萬張，開放測試示範道路超五點七萬公里，累計測試超過二點二億公里；二十個「車路雲一體化」試點城市部署各類智能化設備超六萬套，服務各類車輛超過十萬台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。