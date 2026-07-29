三星手機要採陸製DRAM 兩個盤算

面對手機零組件的成本大幅上漲，三星傳出正考慮把在大陸市場銷售的中低階智慧型手機，改用大陸生產的DRAM記憶體晶片，以壓低硬體成本，並趁對手退縮之際奪回大陸市場市占率。

南韓科技媒體Asia Times引述消息人士報導，手機零組件成本大幅上漲，對手機業務的毛利率構成沉重壓力，三星希望透過採購成本較低廉的大陸製LPDDR5X記憶體，以達到「降本增效」目的。涵蓋的產品包括熱門的Galaxy A系列。

除了成本考量，三星的另一個目的是希望重振大陸市場的競爭力。三星手機曾在大陸市場擁有龐大市占率，但面對到華為、小米及vivo等本土品牌夾擊，其在大陸市場的占有率已大幅下滑。

記憶體供應吃緊推升成本，OPPO、vivo及榮耀等大陸品牌陷入「賣愈多、虧愈多」的困境，已有品牌選擇減產。市場分析認為，三星在這段「市場空白期」採用當地供應鏈的低成本零件，有助調低產品定價，提升中低階機型性價比，從而逆勢成長。

IDC全球消費設備高級研究總監Nabila Popal指出，記憶體占低階機型總成本的65%以上，使低階產品為主的廠商經營壓力加劇。從2026年第2季來看，三星和蘋果的出貨量均實現增長，市占率分別擴大3.2和3.8個百分點。