逾1200企業 簽約參展上海進博會

中國國際進口博覽局副局長吳政平二十七日在上海介紹第九屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）的籌辦情況時表示，目前已有來自九十九個國家和地區的一千二百多家企業簽約參展，比去年同期增加一百多家；簽約的展覽面積超過三十四萬平方米，較去年同期增加近一萬平方米，完成三十六萬平方米目標的約百分之九十五。

中新社報導，第九屆進博會企業展繼續保持超大規模，設置技術裝備、消費品、農食產品、汽車及智慧出行、醫療器械及醫藥保健、服務貿易六大展區和創新孵化專區。

參展本屆進博會的世界五百強及行業龍頭企業二六五家，較去年同期增加十家；有一六九家企業和三十家境外組展機構成為進博會九屆「全勤生」。發達經濟體仍是參展主力，美國企業簽約面積最大，法國、英國、新西蘭企業目前的簽約面積已超過去年。今年進博會還將升級亞非產品專區，積極幫助非洲建交國參展企業、展品把握「零關稅」機遇，鼓勵更多全球南方國家用好進博會這一平台。

已有五十七個國家和三個國際組織確認參加本屆進博會國家展，覆蓋了發達國家、發展中國家和最不發達國家，摩爾多瓦、羅馬尼亞和聯合國開發計劃署將首次參展。本屆進博會支持有關國家的省州市參展，展示中外地方合作成果。加拿大已宣布將受邀第二次擔任主賓國。

第九屆進博會將於十一月五日至十日在上海舉辦。