推動智駕 陸智慧汽車測試示範牌照逾2萬張

大陸智能駕駛愈來愈普及，智能網聯汽車試點示範也逐步推進，目前大陸全國各地累計發放測試示範牌照超過二萬張，開放測試示範道路超五點七萬公里，累計測試超過二點二億公里；二十個「車路雲一體化」試點城市部署各類智能化設備超六萬套，服務各類車輛超過十萬台。

中新社報導，「二○二六世界智能網聯汽車大會媒體圓桌會」二十七日在北京舉行，出席的大陸工信部裝備工業一司司長郭守剛表示，近期中國多部門不斷完善智能網聯汽車政策法規和標準體系，推動中國智能網聯汽車產業發展取得積極成效，在全球範圍內形成一定優勢。

他指出，在標準法規方面，官方加緊實施智能網聯汽車標準體系，加快重點急需標準制定發布，進一步夯實技術創新和行業監管的基礎。

近期，聯合國自動駕駛系統全球技術法規、組合駕駛輔助系統等系列政策法規和標準成果相繼發布實施，標誌著中國智能網聯汽車發展進入政策法規更加健全、標準體系更加完善、國際合作更深入的新階段。

他介紹，中國智能網聯汽車技術創新加速突破，大算力智駕芯片、艙駕融合芯片加快迭代升級，高性能激光雷達、智能線控底盤等核心零部件批量裝車，中央集中式電子電氣架構正加速從研發走向量產應用。

同時，今年以來，市場應用勢頭良好，L二級組合駕駛輔助功能乘用車滲透率達到百分之七十點五，領航駕駛輔助（ＮＯＡ）功能乘用車滲透率達百分之三十四點二，首批L三級有條件自動駕駛車型開始在特定區域上路通行。

他表示，下一步，工信部將加快編製出台智能網聯新能源汽車產業發展十五五規劃，加速重點標準研製、國際協調，深入推進「車路雲一體化」應用試點、生產准入和上路通行試點，推動建立貫通全產業鏈的生態體系，持續促進智能網聯汽車產業高質量發展。