長鑫將被納入MSCI中國指數 8月10日正式生效

長鑫科技即將被納入MSCI中國全股票指數，國際指數編製公司MSCI（明晟）28日發布公告稱，長鑫科技（688825）因IPO新股上市，將被納入MSCI中國全股票指數（MSCI CHINA ALL SHARES INDEX），8月10日正式生效。

澎湃新聞報導，根據MSCI的指數編製規則，大型IPO在滿足一定條件時，可進入指數納入快車道。此前，MSCI也將SpaceX、沙特阿美等的IPO納入了指數快車道。

MSCI中國全股票指數是覆蓋A股、H股和紅籌股等多市場中國股票的指數，是反映中國股票市場整體表現的重要指數之一，也是眾多國際機構投資者配置中國資產的重要參考基準。

根據MSCI的介紹，MSCI不會在IPO首日交易前預先決定是否將其納入指數。任何資格認定均在IPO完成後，基於公開的市場資料，並嚴格按照已公佈的方法進行。然而，一旦做出認定，MSCI會在指數納入生效前提前發出通知。對於符合條件的大型IPO，資格公告通常會在上市首日或次日發佈，指數納入則會在第十個交易日結束後實施——以便留出時間穩定股價並讓市場參與者進行調整。

長鑫科技7月27日登陸上交所科創板，以發行價人民幣8.66元開盤，開盤漲471.59%，總市值人民幣3.3兆元，成A股市值最高公司，全天成交人民幣1,411.87億元，換手率66.4%。

長鑫科技的上市創造了A股多項紀錄。長鑫科技發行價8.66元/股，發行市值逾5,790億元，募集資金總額約579億元（超額配售選擇權全額行使前），是今年以來A股市場募資規模最大的IPO。與此同時，長鑫科技也是科創板史上的第一大IPO。

據大智慧VIP，長鑫科技7月28日股價跌4.08%，收在人民幣47元，總市值人民幣3.14兆元。