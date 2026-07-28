陸房市低迷催生「工抵房」 供應商無奈：不收恐一毛錢也拿不到

大陸房地產產業持續低迷，愈來愈多建商以「工抵房」（以房抵工程款）償還欠款，供應商接受房產抵債以降低呆帳風險。專家指出，「工抵房」雖可緩解建商資金壓力，卻也可能衍生產權不明、一屋多賣及變相降價等交易糾紛。

第一財經報導，大陸房市不振導致建商資金壓力向上下游產業鏈擴散。以「工抵房」從過去市場中的個別現象，逐漸成為處理房地產債務的常見方式。多家建築裝飾、家居建材上市公司透露，已通過接受房地產資產抵償工程款、貨款的方式清收債權。

一家大型裝修裝飾企業內部人士表示，多年前因房地產客戶資金鏈斷裂，公司不得不接受「以房抵債」，取得大量房產，甚至接手一個尚未完工的建案，「別人炒股炒成股東，沒想到我們做裝修做成房東」。

另一家大型裝修公司指出，過去曾服務多家大型房地產開發商，其中一家主要客戶出現風險後，積欠大量工程款。由於對方已無力以現金償還，公司最後只能接受房產抵債。該公司接手後投入大量資金改造，然後房地產市場持續低迷，銷售情況遠不如預期。

儘管如此，公司內部認為，事後回頭檢視，接受工抵房仍是相對務實的選擇。「雖然這些資產後續貶值、變現時間較長，但至少回收了部分債權；若完全不接受，最後可能一毛錢也拿不到」。

建商以房抵債有助緩解短期現金流壓力；對供應商而言，接受房產也可降低呆帳風險。不過，「工抵房」在實務操作上仍存在不少問題。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「工抵房」本質上是房地產企業資金鍊緊張背景下產生的債務處理方式。在實際操作中，工抵房也容易因產權不清、一房多賣、變相降價等問題引發市場糾紛。

大陸國家統計局最新數據顯示，今年上半年，大陸房地產開發投資人民幣3兆8074億元，年減18.0%；其中，住宅投資人民幣2兆9300億元，下降17.8%；房地產開發企業房屋施工面積554049萬平方公尺，年減12.5%。