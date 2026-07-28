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核心主播出走 東方甄選淨利仍暴漲90倍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
董宇輝（左）與東方甄選董事長俞敏洪（右）。（取材自新聞晨報）
董宇輝（左）與東方甄選董事長俞敏洪（右）。（取材自新聞晨報）

東方甄選發布2026財年業績預告，全年營收預期人民幣56億到58億元，年增27%至31%；淨利潤預計5.2億人民幣5.5億元，對比上一財年的人民幣600萬元淨利，與上年相比暴增8566%至9066%。

最讓輿論震驚的是，這份亮眼成績單，是在核心主播接連出走之後拿到的，徹底顛覆外界的預判。

新浪財經報導，過去兩年，東方甄選始終風波從未間斷。從董宇輝出走、核心高管孫東旭離職，再到今年明明、天權等多位龍頭主播接連解約，一波接一波的人員變動，讓市場唱衰的聲音此起彼伏。

許多行業觀察者和消費者都篤定，依靠主播撐起流量的東方甄選，失去核心人員後必然走向衰落，甚至有人斷言會快速淡出直播電商賽道。

但事實恰恰相反，告別龍頭主播依賴的東方甄選，非但沒有沒落，反而迎來了爆發式增長，東方甄選董事長俞敏洪，也帶領企業完成了一場教科書級別的逆風翻盤。

不少人簡單將利潤暴漲歸結為去年基數過低，這一點確實客觀存在。上一財年，董宇輝離職相關的利潤分成支出高達人民幣1.4億元，直接大幅稀釋了企業利潤，讓當期淨利潤跌至谷底。

但單純的基數優勢，根本無法支撐近90倍的利潤躍升。真正讓東方甄選走出困境、實現長效增長的核心原因，是企業頂住輿論壓力，完成了一場徹底的戰略重構，擺脫了直播電商行業最致命的「主播依賴症」。

縱觀整個直播電商行業，絕大多數平台和品牌都深陷單一流量陷阱。行業普遍的模式都是「主播為王」，流量、銷量、粉絲粘性全部綁定頭部主播。這種模式前期起量快、熱度高，但弊端極為致命。

龍頭主播薪資成本居高不下，大幅壓縮企業利潤空間，一旦主播跳槽、停播，企業就會面臨流量斷層、銷量暴跌的危機，抗風險能力極差。東方甄選先前同樣深陷這樣的困境。

正是看清了行業發展的短板，俞敏洪果斷選擇逆勢轉型，堅定推進「去主播化」布局。這場轉型最直觀的成效，就是運營成本的精準管控。

隨著多位高薪頭部主播離場，企業擺脫了高額的主播分成、簽約成本，整體營運開銷大幅優化，盈利空間得到初步釋放。

更關鍵的是，東方甄選沒有陷入「再造龍頭主播」的誤區，沒有耗費資源孵化新的網紅主播，而是把全部精力投入到產品體系和供應鏈建設中。

自營產品體系的成熟，是東方甄選逆襲的核心底牌。如今的東方甄選，早已不再是單純的直播帶貨中間商，不再局限於代銷第三方商品。企業持續擴充自營產品品類，產品矩陣逐步覆蓋食品、家居等多個大眾消費領域，自營產品數量逼近千款規模。

目前自營產品GMV占比已經突破五成，首次超越第三方代銷商品，成為營收和利潤的核心支柱。

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