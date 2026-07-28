快訊

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要的

台股殺盤逾2000點！法人揭三大元兇 國際恐慌、槓桿清洗、程式交易砍倉

熊本強震波及購物中心！民眾驚見永旺夢樂城屋頂坍塌、外牆炸飛 恐有多人死亡

聽新聞
0:00 / 0:00

深耕玻璃基封裝產業 台資頎中科技2.3億增資奕成科技完成工商變更

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為了深耕玻璃基封裝產業，頎邦科技（6147）持有25%股份、在A股上市的頎中科技，28日發布公告，宣布對奕成科技的人民幣5000萬元（新台幣2.3億元）增資事項已完成工商變更登記。（頎中科技官網）
為了深耕玻璃基封裝產業，頎邦科技（6147）持有25%股份、在A股上市的頎中科技，28日發布公告，宣布對奕成科技的人民幣5000萬元（新台幣2.3億元）增資事項已完成工商變更登記。（頎中科技官網）

為了深耕玻璃基封裝產業，頎邦科技（6147）持有25%股份、在A股上市的頎中科技，28日發布公告，宣布對奕成科技的人民幣5000萬元（新台幣2.3億元）增資事項已完成工商變更登記，代表雙方戰略合作進入實質性推進階段。

此次投資是頎中科技深耕玻璃基先進板級高密度集成封裝產業的重要戰略布局。據瞭解，奕成科技在該領域擁有深厚技術積澱，正在規劃投資人民幣55億元建設大陸首座玻璃基板級高密度封測工廠，多產品平台已進入量產狀態。

公告顯示，頎中科技於2026年4月24日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過對奕成科技增資人民幣5000萬元的議案。根據協定，公司以自有資金認購奕成科技人民幣93萬元的新增註冊資本。

目前，公司已足額繳納增資款，奕成科技也已完成相關工商變更登記並取得更新後的營業執照。

雙方將在技術研發、產能布局及客戶管道等方面實現深度融合，重點圍繞先進凸塊製程、先進玻璃載板等方向開展聯合研發工作。

頎中科技表示，透過本次戰略投資，公司將進一步強化在高端封裝領域的技術實力和市場競爭力。

公告同時提示，奕成科技未來經營可能面臨宏觀經濟、行業周期、市場競爭、政策環境及經營管理等多重因素影響，存在投資後無法實現預期收益的風險。公司將密切關注標的公司運營情況，加強風險控制，維護公司及全體股東利益。

作為大陸半導體封裝測試企業，頎中科技此次戰略投資奕成科技，將有助於雙方在玻璃基封裝這一前沿領域形成協同效應，共同推動境內先進封裝技術的發展。

人民幣 增資 大陸

延伸閱讀

阿里巴巴投資長鑫回報超過20倍 搏出近7600億潛在收益

長鑫掛牌╱首日暴漲465% 登A股市值王 背後紅產鏈受矚目

長鑫科技上市 小米一日賺逾30億、阿里收益超20倍

展現捍衛股價決心！鴻海旗下工業富聯實施庫藏股 斥資最高人民幣20億元

相關新聞

以稅務調節實現分配正義 陸個所稅逾5成靠年收入前1%的人

大陸國家稅務總局數據顯示，今年上半年高收入群體成為個人所得稅的主要貢獻者，其中年收入前1%的群體申報繳納的個稅佔總量五成以上，年收入前10%的群體則佔九成左右。陸官方稱通過個人所得稅調節收入分配的效益正在持續體現。

阿里巴巴投資長鑫回報超過20倍 搏出近7600億潛在收益

長鑫科技27日上市首日大漲465%，總市值衝上人民幣3.28兆元（約新台幣15.65萬元），成為A股市值王。這場資本盛宴中，阿里巴巴是贏家之一。

陸股四大指數集體收跌 創業板指數重挫逾7%

周二，韓股崩跌10.8%，台股收盤跌下跌2,030.83點，為史上第三大跌點。陸股四大股指28日也集體收跌，上證指數跌1.16%，深證成指跌4.52%，科創綜指跌5.93%，創業板指數跌幅更達7.35%。

「無人車+地鐵」同城配送新模式落地深圳 省去貨車中轉、多次裝卸

在深圳地鐵站，不少市民近日發現了一批特殊的「乘客」，被整齊封裝的京東快遞，穩穩「乘坐」地鐵穿城而過，到站後由無人車「接走」。

包裹搭地鐵、提早半天送到手！京東首創「無人車+地鐵」物流模式

京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式，利用無人車接駁地鐵運送包裹，串聯倉庫、地鐵站與分揀中心，省去貨車轉運與多次裝卸流程，並利用地鐵離峰運力提升配送效率。

環旭電子上半年淨利增長28% 預計Q3營收年增15%至20%

日月光投控旗下A股上市公司環旭電子28日發布2026年半年度業績快報公告。受雲端及記憶體類產品營收增長影響，營收人民幣273億元，年增0.4%；淨利潤人民幣8億元，年增28%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。