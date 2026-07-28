深耕玻璃基封裝產業 台資頎中科技2.3億增資奕成科技完成工商變更

為了深耕玻璃基封裝產業，頎邦科技（6147）持有25%股份、在A股上市的頎中科技，28日發布公告，宣布對奕成科技的人民幣5000萬元（新台幣2.3億元）增資事項已完成工商變更登記，代表雙方戰略合作進入實質性推進階段。

此次投資是頎中科技深耕玻璃基先進板級高密度集成封裝產業的重要戰略布局。據瞭解，奕成科技在該領域擁有深厚技術積澱，正在規劃投資人民幣55億元建設大陸首座玻璃基板級高密度封測工廠，多產品平台已進入量產狀態。

公告顯示，頎中科技於2026年4月24日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過對奕成科技增資人民幣5000萬元的議案。根據協定，公司以自有資金認購奕成科技人民幣93萬元的新增註冊資本。

目前，公司已足額繳納增資款，奕成科技也已完成相關工商變更登記並取得更新後的營業執照。

雙方將在技術研發、產能布局及客戶管道等方面實現深度融合，重點圍繞先進凸塊製程、先進玻璃載板等方向開展聯合研發工作。

頎中科技表示，透過本次戰略投資，公司將進一步強化在高端封裝領域的技術實力和市場競爭力。

公告同時提示，奕成科技未來經營可能面臨宏觀經濟、行業周期、市場競爭、政策環境及經營管理等多重因素影響，存在投資後無法實現預期收益的風險。公司將密切關注標的公司運營情況，加強風險控制，維護公司及全體股東利益。

作為大陸半導體封裝測試企業，頎中科技此次戰略投資奕成科技，將有助於雙方在玻璃基封裝這一前沿領域形成協同效應，共同推動境內先進封裝技術的發展。