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「無人車+地鐵」同城配送新模式落地深圳 省去貨車中轉、多次裝卸

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
深圳地鐵全大陸首創的「無人車+地鐵」同城配送新模式。圖／取自新浪財經
深圳地鐵全大陸首創的「無人車+地鐵」同城配送新模式。圖／取自新浪財經

深圳地鐵站，不少市民近日發現了一批特殊的「乘客」，被整齊封裝的京東快遞，穩穩「乘坐」地鐵穿城而過，到站後由無人車「接走」。

該模式省去了中間貨車中轉、多次裝卸的冗餘環節，將受路況干擾較大的地面運輸，替換為準點穩定的地下軌道交通。同時充分覆用地鐵平峰富餘運力，不影響市民日常出行，既能穩定保障快件流轉效率，也為未來商超的同城配送探索打下基礎。

這是全大陸首創的「無人車+地鐵」同城配送新模式，也是境內首次探索將無人車運輸與城市軌道交通接駁串聯的完整常態化物流解決方案。

新浪財經報導，在坪山區，同城快遞先由無人車從網格倉拉到地鐵站，由乘務員將貨箱搬進車廂；地鐵抵達寶安區後，另一台無人車已在出站口等候，裝上貨箱直奔分揀中心，無人車集貨、地鐵跨區、無人車接駁，三段連成一條完整直運鏈路。

新模式帶來的變化直觀可感。以往同城跨區快件需夜間貨車轉運，大多次日才能進入分揀派送環節；如今快遞白天可「搭乘」地鐵，當天就能分揀下發至末端據點，使用者提前半天就可收貨。

營運數據顯示，應用「無人車+地鐵」新模式後，運輸成本降低約60%，運力利用率提升10%，普通消費者也能更早收到同城包裹。

今年4月，深圳開放功能型無人車夜間跨區路權，京東物流成為首批取得夜間運營資質的企業。截至目前，京東物流已在深圳投放近百輛無人車，覆蓋22個快遞據點，累計開通121條夜間配送線路。

作為無人配送「主力」，京東物流「獨狼」無人車搭載多感測器融合感知系統，暗光環境下可精準識別路況與障礙物，170公里滿載續航適配多場景轉運需求，具備24小時穩定運營能力。

京東同城快遞先由無人車從網格倉拉到地鐵站，由乘務員將貨箱搬進車廂。圖／取自新浪財經
京東同城快遞先由無人車從網格倉拉到地鐵站，由乘務員將貨箱搬進車廂。圖／取自新浪財經

無人車 深圳 大陸

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