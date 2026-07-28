快訊

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要的

台股殺盤逾2000點！法人揭三大元兇 國際恐慌、槓桿清洗、程式交易砍倉

熊本強震波及購物中心！民眾驚見永旺夢樂城屋頂坍塌、外牆炸飛 恐有多人死亡

聽新聞
0:00 / 0:00

包裹搭地鐵、提早半天送到手！京東首創「無人車+地鐵」物流模式

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式。圖／取自微信
京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式。圖／取自微信

京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式，利用無人車接駁地鐵運送包裹，串聯倉庫、地鐵站與分揀中心，省去貨車轉運與多次裝卸流程，並利用地鐵離峰運力提升配送效率。

據「京東物流黑板報」微信公眾號，在深圳坪山區，打包封裝的包裹先由無人車從倉庫運送到地鐵站，由站務人員將貨箱搬進車廂，地鐵抵達寶安區後，另一台無人車已在出站口等候，裝上貨箱直送分揀中心，無人車集貨、地鐵跨區、無人車接駁，三段連成完整直運鏈路。

該模式省去中間貨車中轉、多次裝卸的環節，將受路況干擾較大的地面運輸替換為準點穩定的地下軌道交通，充分利用地鐵離峰時段運能，不影響市民日常外出，以此保障快件配送效率。

過去，同城跨區快件需夜間貨車轉運，大多要到隔日才能進入分揀派送環節；如今包裹可以在白天搭乘地鐵，當天就能分揀配送至各營業據點，用戶提前半天就可收貨。數據顯示，新模式運輸成本降低約60%，運力利用率提升10%。

京東積極佈局無人物流領域。截至目前，已在深圳部署近百台無人車，涵蓋22個包裹網點，累計開通121條夜間配送路線。京東物流「獨狼」無人車已迭代至第六代Plus版本，預計今年交貨數千台。未來5年還將採購100萬台無人車、10萬架無人機和300萬台機器人。

地鐵 無人車 物流 深圳 京東集團

延伸閱讀

兩岸靚人物／京東執行長許冉 送裝一體 搶攻歐洲市場

超商APP藏神功能！忘記領包裹免跑門市 一鍵預約送到家

高雄港121號碼頭後線場地招商有成 非鐵金屬轉運中心成型

手拿空罐也不行？台女在匈牙利地鐵站挨罰 網揭「專抓外國人」惹議

相關新聞

以稅務調節實現分配正義 陸個所稅逾5成靠年收入前1%的人

大陸國家稅務總局數據顯示，今年上半年高收入群體成為個人所得稅的主要貢獻者，其中年收入前1%的群體申報繳納的個稅佔總量五成以上，年收入前10%的群體則佔九成左右。陸官方稱通過個人所得稅調節收入分配的效益正在持續體現。

阿里巴巴投資長鑫回報超過20倍 搏出近7600億潛在收益

長鑫科技27日上市首日大漲465%，總市值衝上人民幣3.28兆元（約新台幣15.65萬元），成為A股市值王。這場資本盛宴中，阿里巴巴是贏家之一。

陸股四大指數集體收跌 創業板指數重挫逾7%

周二，韓股崩跌10.8%，台股收盤跌下跌2,030.83點，為史上第三大跌點。陸股四大股指28日也集體收跌，上證指數跌1.16%，深證成指跌4.52%，科創綜指跌5.93%，創業板指數跌幅更達7.35%。

「無人車+地鐵」同城配送新模式落地深圳 省去貨車中轉、多次裝卸

在深圳地鐵站，不少市民近日發現了一批特殊的「乘客」，被整齊封裝的京東快遞，穩穩「乘坐」地鐵穿城而過，到站後由無人車「接走」。

包裹搭地鐵、提早半天送到手！京東首創「無人車+地鐵」物流模式

京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式，利用無人車接駁地鐵運送包裹，串聯倉庫、地鐵站與分揀中心，省去貨車轉運與多次裝卸流程，並利用地鐵離峰運力提升配送效率。

環旭電子上半年淨利增長28% 預計Q3營收年增15%至20%

日月光投控旗下A股上市公司環旭電子28日發布2026年半年度業績快報公告。受雲端及記憶體類產品營收增長影響，營收人民幣273億元，年增0.4%；淨利潤人民幣8億元，年增28%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。