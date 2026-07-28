環旭電子上半年淨利增長28% 預計Q3營收年增15%至20%

日月光投控旗下A股上市公司環旭電子28日發布2026年半年度業績快報公告。受雲端及記憶體類產品營收增長影響，營收人民幣273億元，年增0.4%；淨利潤人民幣8億元，年增28%。

公司預計第3季單季營收年增15%到20%，單季營業利潤率與上季相比增長0.5個百分點左右，但經營目標實現受國際貿易局勢、行業發展等因素影響，具有不確定性。

在各產品營收方面，雲端及記憶體類產品年增長48%一方面得益於AI智慧卡擴產和出貨量提升，另一方面受到存儲物料採購價格大幅上漲影響。

工業類產品年增10%；汽車電子類產品年減35%，主要受合併報表範圍變化、客戶外包需求減少及需求偏弱等因素影響；通訊類產品年減13%，因WiFi模組的關鍵物料採購成本下降帶動產品降價；醫療電子類產品年增29%；其他業務年增10%。

2026年上半年，公司經營活動現金流淨流出人民幣4.3億元，主要因材料供應緊張，公司提前備料加上材料漲價佔用資金。公司表示，營收增長集中於後半季，新增銷售對應的應收帳款尚未到期回收，導致銷售增長與現金回款存在階段性時間差。

對於近兩年新增的光通信業務，環旭電子表示，目前正圍繞NPO/CPO領域推進布局。公司鎖定D-FAU及ELSFP作為該領域核心產品，產品開發由成都研發中心主導，新產品導入與量產按區域分工，成都及越南工廠分別對接境內及海外客戶，目標客戶指向北美龍頭NPO/CPO廠商。

量產規劃上，環旭電子判斷NPO的市場放量將早於CPO，公司將提高ELSFP的量產規劃，將在2027年下半年進入小批量或批量生產，暫定產能規劃100K/M。