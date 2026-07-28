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阿里巴巴投資長鑫回報超過20倍 搏出近7600億潛在收益

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴投資長鑫收益倍數超過20倍。路透
阿里巴巴投資長鑫收益倍數超過20倍。路透

長鑫科技27日上市首日大漲465%，總市值衝上人民幣3.28兆元（約新台幣15.65萬元），成為A股市值王。這場資本盛宴中，阿里巴巴是贏家之一。

根據長鑫科技科創板上市招股書，阿里巴巴集團透過兩家主體合計持有長鑫科技近5%股份，累計投入約人民幣76億元（約新台幣364億元）。按上市首日最新市值計算，阿里所持股權對應價值已超人民幣1,700億元，潛在獲利超過人民幣1,600億元（約新台幣7,664億元），總收益倍數超過20倍。

快科技報導，長鑫科技作為大陸唯一實現DRAM研發、設計、製造一體化的龍頭企業，目前已量產從第一代至第四代製程技術平臺，產品覆蓋DDR4、DDR5、LPDDR4X及LPDDR5/5X等主流系列，下游客戶包括阿里雲、騰訊、字節跳動、聯想、小米、榮耀、OPPO、vivo、傳音等各領域龍頭企業。

其中，阿里雲作為大陸最大的雲服務商之一，每年需採購海量DRAM晶片用於資料中心建設，與長鑫科技形成天然的產業協同，並已發展為長鑫的核心客戶。

阿里對長鑫的投資構成一種「持股+採購」的雙重深度綁定。相較於純粹的財務投資，這種模式更具戰略意義：一方面，透過供應鏈本土化有效降低AI算力硬體成本；另一方面，顯著規避海外供應鏈風險，增強自身AI基礎設施的自主可控能力。

21世紀經濟報導，阿里的投資並非一次性「衝動」決策，而是有節奏的兩次關鍵操作。

第一步發生在2021年12月。彼時，阿里巴巴出資約人民幣15億元，獲得長鑫科技約1.12%的股份。這是一筆試探性的戰略布局。DRAM賽道壁壘極高，全球市場長期被三星、SK海力士和美光三家壟斷，自主創新的前景尚不明朗。

第二步是決定性的一躍。2025年6月，阿里巴巴透過旗下阿里雲，拿出人民幣61億元參與長鑫科技增資擴股，一舉將總持股比例從約1%拉升至近5%。阿里雲由此成為長鑫科技第六大股東，也是IPO前最後一輪最大的產業投資方。

目前，阿里持股被稀釋至約4.48%，但依然是長鑫科技最大的產業投資者，地位穩固。兩次出手，人民幣76億元真金白銀，回報是20倍以上。這個數字本身已經足夠震撼，但真正值得審視的，是這筆投資背後的產業邏輯。

阿里 人民幣 阿里巴巴

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