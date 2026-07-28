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中國大陸產能過剩引發全球擔憂 官方強調會擴大進口

中央社／ 記者張淑伶北京28日電
中國商務部28日發布「關於所謂『產能過剩』問題的中方立場」文件，國務院新聞辦公室同步舉行新聞發布會，副部長鄢東反駁「中國擠壓論」，指這是要破壞中國與全球南方國家的合作。中央社
中國商務部28日發布「關於所謂『產能過剩』問題的中方立場」文件，國務院新聞辦公室同步舉行新聞發布會，副部長鄢東反駁「中國擠壓論」，指這是要破壞中國與全球南方國家的合作。中央社

中國強勢的出口表現正引發歐美國家對其產能過剩的抗拒。中國官員除了表示將以更多務實舉措擴大進口，也反駁外界的「中國擠壓論」，指其是「中國威脅論」的新論調，企圖破壞中國和全球南方國家合作。

中國商務部今天發布「關於所謂『產能過剩』問題的中方立場」文件，國務院新聞辦公室同步舉行新聞發布會，回答相關問題。

2025年中國順差首次突破兆元美元，達到1.18兆美元，更加引發許多國家的戒心，擔心本土的製造業更受威脅。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）便指當前歐洲每天對中國高達10億歐元的貿易逆差，是以犧牲歐洲就業崗位為代價的單方面損害。

對於中國是否計劃解決貿易夥伴對於其「產能過剩」及自身產業正被中國低成本出口產品取代的擔憂，中國商務部對外貿易司負責人賀少軍強調，「出口多、順差大不等於產能過剩」。

他說，中國從不刻意追求貿易順差，將繼續積極推動進出口平衡發展，持續向全世界開放市場，堅定不移擴大進口。以展會聯動、定向採購等方式，加大進口力度，並要提升進口貿易便利化水準。今年上半年，中國貨物貿易進口增速為22.1%，快於出口。

對於中歐經貿摩擦，商務部政策研究室主任林衛龍批評歐盟炒作人民幣匯率的問題，表示「中國製造具有國際競爭力，沒有必要通過匯率低估來促進出口」。

他表示，商務部部長王文濤6月底與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議，就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴」這個新定位達成共識。中方願意透過這個機制，加強與歐方對話磋商，推動中歐貿易向上平衡。

另外，近期一些國際智庫和媒體提出「中國擠壓」概念，認為中國的製造業能力不僅衝擊西方國家，還擠占了全球南方國家的工業化發展空間。

中國商務部副部長鄢東說，中國在境外設立了5萬多家企業，投資存量超過3兆美元，近9成分布在發展中經濟體。他批評「中國擠壓論」是「中國威脅論」的新論調，「企圖破壞中國和全球南方國家合作，以此轉嫁其歷史和現實責任，並非真心幫助發展中國家」。

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