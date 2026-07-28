未受亞洲股市下挫影響 香港恒指逆勢微升0.41%

以往全額現金買房被視為在豪宅交易較常發生，但在大陸房市，全款買房也逐漸蔓延至普通住房。據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房全款買家成交佔比達到25.3%，較去年同期擴大6.3%。顯示普通住宅市場的全款買房比例也在逐步增加，全款買房在大陸房價下跌、對貸款看法變化下，不再是遙不可及的選項。

2026-07-28 15:20