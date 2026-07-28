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未受亞洲股市下挫影響 香港恒指逆勢微升0.41%
亞洲主要股市今天急挫，香港股市卻持續逆勢而行，恒生指數收盤微升103點或0.41%，報25310點；市場普遍認為，港股近期所以沒有跟隨區內股市下跌，主要是恒指近幾年一直處於低位，抗跌力較強。
港股全日成交總額為港幣2506億元（合1兆349萬台幣）。
在升市中，中國大型國有銀行、保險股及傳統科技股都有所上升，唯獨人工智慧（AI）股跟隨區內股市下跌，其中智譜急挫18.65%報1042元、Minimax下跌14.11%報197元、壁仭科技下跌11.14%報30元。
有市場分析師表示，恒指上月底跌至22000點之後開始反彈，目前已重上25000點重要支持位，由於港股本益比（P/E）仍低，短期內仍有上升空間。
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