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陸股四大指數集體收跌 創業板指數重挫逾7%
周二，韓股崩跌10.8%，台股收盤跌下跌2,030.83點，為史上第三大跌點。陸股四大股指28日也集體收跌，上證指數跌1.16%，深證成指跌4.52%，科創綜指跌5.93%，創業板指數跌幅更達7.35%。
上海第一財經指出，盤面上，半導體、算力硬體產業鏈深度調整，CPO、存儲器、PCB方向領跌；稀有金屬、CRO、太陽能、鋰電池、商業航天概念股跌幅靠前。銀行、金融科技、大消費、腦機接口類股則逆勢走強。
滬深兩市成交額人民幣2.03兆元，較上一個交易日縮量508億元。全市場逾2,700檔個股下跌。
香港恒生指數周二收盤報2萬5,310.85點，漲0.41%，恒生科技指數報收4,730.61點，漲0.61%。但存儲概念股走弱，AI大模型概念股也大幅走低，智譜跌超18%，MiniMax跌超14%。
國泰海通證券認為，當前AI類股進入預期混沌與瓶頸期，隨著估值快速下殺有望逐步走穩。科技主題整體進入震盪階段，但也將迎來錯峰配置時機，可關注類股輪動與產業新催化。建議聚焦大陸國產模型與出海加速，能源與供應鏈安全。
招商證券則指出，近期中國證監會、央國企及上市公司密集釋放增持、回購、分紅等穩市信號，政策底基本顯現；融資資金、ETF與交易結構變化也表明流動性壓力有所釋放，市場正逐步築底。外部則需關注聯準會議息、美債利率、中東局勢及川普政策轉向。
27日掛牌上市的中國DRAM廠龍頭長鑫科技，在周一收盤勁揚近466%後，周二股價回跌約4%，來到人民幣47.0元。
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