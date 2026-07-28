美發起301調查 陸商務部：無權單方面認定產能過剩

就近期美國針對產能問題發起301調查，大陸商務部政研室主任林衛龍28日在大陸國新辦記者會上表示，美方無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

大陸國新辦28日針對「產能過剩」議題舉行專題記者會，今日稍早，大陸商務部正式發布「關於所謂『產能過剩』問題的中方立場」文件，系統闡述中方立場。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）27日表示，正針對中國等國繼續開展新的關稅調查，涉及工業產能過剩問題，或追加關稅。並稱美國貿易代表辦公室正在根據第301條繼續開展另一項廣泛的關稅調查，針對包括中國、越南、墨西哥和歐盟在內的16個主要貿易夥伴的工業產能過剩問題。希望儘速完成這項調查，並提出建議，且可能會導致追加關稅。

林衛龍28日回應指出，美國此舉是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經濟秩序。美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂的「過剩」標籤。中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。

另外，針對歐盟近期推出對中貿易限制舉措，林衛龍表示，歐盟近期不斷推出對中保護主義措施，嚴重挫傷中國企業對歐合作信心。中歐合作體量巨大，出現分歧摩擦在所難免，但有關分歧不應成為編造不實指責的理由，更不能作為設限加壓、影響務實合作的藉口。中方願與歐方通過對話協商妥處分歧摩擦。