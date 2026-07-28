強化高收入納稅管理 北京：促進社會公平重要工具

中國國家稅務總局數據資料顯示，今年上半年個人所得稅年增約13%，年收入前1%群體貢獻總量5成以上，這與加強高收入群體納稅管理有關，個人所得稅是促進社會公平重要工具。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天上午召開「介紹十五五時期稅收改革發展有關情況」記者會。

據澎湃新聞、中國基金報28日報導，中國國家稅務總局總審計師王世宇於會上表示，十五五規劃（2026至2030年）綱要提出，增加低收入群體收入、提高中等收入群體比重，推動形成橄欖型分配格局，個人所得稅是優化收入再分配、促進社會公平的重要工具。

王世宇表示，今年上半年稅務部門徵收個人所得稅年增約13%，高收入群體繳稅占大多數，個人所得稅成為第三大稅種。

王世宇提到今年上半年個人所得稅年增約13%三大原因。第一個原因為，相關資本類所得對個人所得稅成長貢獻度近5成，尤其是股權轉讓、股息紅利等資本類收入稅收成長明顯。

第二個原因在於，部分行業發展態勢較好，帶動從業人員收入明顯增加，例如科學研究和技術服務業、有色金屬冶煉和壓延加工業繳納的個人所得稅分別年增15%、40.8%。

第三個原因為稅務部門持續加強高收入群體納稅引導規範。數據資料顯示，年收入前1%群體，申報繳納個人所得稅占個人所得稅總量5成以上；年收入前10%群體，申報繳納個人所得稅占整體9成左右。

王世宇強調，將持續加強合規管理，提升稅收監管效能，對於需要大額補稅重點群體加以輔導、引導，目前這類重點群體補稅申報率達99.96%。將進一步規範民眾境外所得稅收管理，今年上半年累計督促補繳稅款、滯納金約人民幣340億元（約新台幣1598億元）。