比亞迪低價搶攻日本K-Car市場 電動車稅前價僅38萬

日本是中國電動車一直難以打入的市場。路透社報導，中國車廠比亞迪今天針對日本的K-Car（輕型車）市場推出新款電動車，入門版售價未含稅費僅195萬日圓（約新台幣38.6萬元），低於日本車廠同級車，意圖藉此打入日本市場。

報導提到，比亞迪2023年起進軍日本車市，但與其在他國車市攻城掠地相較，比亞迪在日本的銷路一直不見起色，到2025年底累計僅售出7400餘輛。

根據報導，今天在日本上市的這款比亞迪電動輕型車名為Racco，建議售價為195萬日圓起，但不包含稅費及官方補貼，這一售價低於日本目前最暢銷的同級車─日產Sakura。

但報導提到，由於購買比亞迪Racco可獲得的日本政府補貼較少，在扣除補貼後，消費者購買Racco的實際購車價，仍高於日產Sakura。

報導引述日本立花證券分析師井原弘樹看法，指比亞迪並不太指望能藉Racco獲得太多利潤，而是希望將這款K-Car納入產品陣容，在日本提高品牌知名度。

根據報導，比亞迪的目標是今年底前取得1萬輛Racco訂單，以擴大在日本市場的立足點，此舉凸顯中國車廠對日本車廠構成的挑戰日益加大。在中國車市，日本車企不斷被比亞迪等本土電動車廠分食市占率。

K-car在日本稱為「輕自動車」，依日本法規，是車長小於3.4公尺、車寬小於1.48公尺、車高小於2公尺，且排氣量小於660cc，馬力不大於64匹的超小型車輛，極適合地狹人稠的日本用車環境，因此頗受日本民眾歡迎，年銷量穩定保持在日本汽車總銷量的1/3，且幾乎是日本本土車廠的天下。