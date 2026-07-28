快訊

外交努力首露曙光！川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗阿曼都稱有進展

新冠疫情單周就診「暴增117.4%」 疾管署：新增42例重症、2死亡

食安會議大讚陳其邁敢講 盧秀燕：很多民進黨政治人物昧著良心不敢問

聽新聞
0:00 / 0:00

以稅務調節實現分配正義 陸個所稅逾5成靠年收入前1%的人

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸國家稅務總局數據顯示，今年上半年年收入前1%的群體申報繳納的個稅佔總量五成以上。中新社
陸國家稅務總局數據顯示，今年上半年年收入前1%的群體申報繳納的個稅佔總量五成以上。中新社

大陸國家稅務總局數據顯示，今年上半年高收入群體成為個人所得稅的主要貢獻者，其中年收入前1%的群體申報繳納的個稅佔總量五成以上，年收入前10%的群體則佔九成左右。陸官方稱通過個人所得稅調節收入分配的效益正在持續體現。

大陸國新辦28日舉行十五五系列主題記者會，全面介紹上半年稅收運行情況及「十五五」時期稅收改革發展部署。

大陸稅務總局總審計師王世宇表示，稅務部門加強高收入人員納稅引導。數據顯示，年收入前1%的人群繳納個稅佔總量五成以上，前10%佔九成左右。

王世宇指出，個稅收入達人民幣9,000億元，高收入群體承擔主要稅負。 上半年個稅年增長約13%，已躍升為大陸第三大稅種。增長動力主要來自三方面：一是資本類所得貢獻近五成，限售股轉讓個稅年增97.6%，股息紅利個稅增長15.2%；二是科研、有色金屬等行業景氣帶動從業人員收入增加；三是高收入群體。

王世宇稱，今年上半年有超過1億納稅人享受退稅，總額達人民幣1,500多億元，中低收入者的受益面顯著擴大。年收入12萬元以下的群體，在扣除基本減除費用（6萬元）、「三險一金」及專項附加扣除後，基本無需繳稅或僅需少量繳稅，匯算後超過七成人群無需繳稅；在有稅人群中，超過六成適用3%的最低檔稅率，反映出個稅調高惠低的調節效應進一步顯現。

大陸稅務總局局長胡靜林表示，今年上半年稅務部門累計徵收稅費收入人民幣16.7兆元，其中稅收收入超過10兆元，年增4.9%。社會保險費收入完成人民幣4.5兆元，非稅收入完成人民幣1.8兆元。稅收增長主要得益於經濟平穩向好、PPI持續回升以及新興產業發展勢頭強勁。

值得注意的是，大陸財政部和大陸稅務總局24日發布公告，將對大陸公民設立的離岸信託及其存續期內產生的收益徵稅，以堵住富裕階層長期用於資產保護與財富傳承的避稅漏洞。

人民幣 大陸

延伸閱讀

大陸工業利潤兩位數成長 上半年增18%衝上18兆元

領股利竟比純領薪水省稅！會計師揭密：一樣收入這樣報能抵扣5%

AI帶動 大陸集成電路製造業上半年利潤暴增2579.5%

關稅壓力衝擊美國市場 SHEIN赴港上市前首季轉虧近1億美元

相關新聞

長鑫科技上市 小米一日賺逾30億、阿里收益超20倍

長鑫科技27日正式登陸科創板，上市首日股價大漲，收盤漲幅達465.82%，市值升至人民幣3.28兆元，一舉登頂A股市值最高公司。而有投資長鑫科技的陸企小米、阿里等一日內也賺的缽滿盆滿。小米董事長雷軍個人一天狂賺人民幣7億（約新台幣34億元），阿里總收益倍數超20倍，DeepSeek創始人梁文鋒旗下產品賺8億。

長鑫掛牌╱首日暴漲465% 登A股市值王 背後紅產鏈受矚目

中國DRAM龍頭長鑫科技27日在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過5倍，收盤上漲465%，市值衝上人民幣3.28兆元，超越中國工商銀行，成為A股「市值王」。

長鑫掛牌╱合肥國資賺上兆 網笑稱：地方債一天清光了

中國A股迎來今年最大IPO。總部位於安徽合肥的記憶體晶片大廠長鑫科技27日登陸科創板，一躍成為A股「市值一哥」，一路扶植長鑫科技的合肥國資成為最大贏家，帳面獲利突破1兆元(人民幣，下同)，也讓「合肥投資神話」再度引爆熱議，不少網友笑稱，「地方債一天清光了」。

以稅務調節實現分配正義 陸個所稅逾5成靠年收入前1%的人

大陸國家稅務總局數據顯示，今年上半年高收入群體成為個人所得稅的主要貢獻者，其中年收入前1%的群體申報繳納的個稅佔總量五成以上，年收入前10%的群體則佔九成左右。陸官方稱通過個人所得稅調節收入分配的效益正在持續體現。

長鑫掛牌╱造富效應外溢地產 合肥連毛坯房都被搶光

隨著半導體巨頭長鑫科技登頂A股市值榜首，其強大的產業造富效應正迅速從資本市場外溢至實體地產市場。位於合肥廠區周邊的房企與中介機構紛紛開啟「員工爭奪戰」，不僅周邊新房項目出現批量團購熱潮，連附近未裝修的毛坯房都被搶租一空。

中歐班列累計破13萬列 運送貨值逾5200億美元

大陸發改委28日召開中歐班列專題記者會，陸發改委開放司司長梁林冲表示，截至2026年6月，中歐班列累計開行量突破13萬列，運送貨值超5,200億美元，運輸貨物品類覆蓋53大門類、5萬多種商品。會上稱，遭受熱浪襲擊的歐洲，也受惠中歐班列的速度，中國冷氣運到歐洲從40天壓縮至15天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。