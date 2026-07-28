中歐班列累計破13萬列 運送貨值逾5200億美元

大陸發改委28日召開中歐班列專題記者會，陸發改委開放司司長梁林冲表示，截至2026年6月，中歐班列累計開行量突破13萬列，運送貨值超5,200億美元，運輸貨物品類覆蓋53大門類、5萬多種商品。會上稱，遭受熱浪襲擊的歐洲，也受惠中歐班列的速度，中國冷氣運到歐洲從40天壓縮至15天。

會上發布數據顯示，中歐班列十年間實現跨越式增長。年開行量從2016年統一品牌時的1,702列飆升至2025年的2萬列，年均增速超30%，目前單月開行量即相當於2016年全年水平。

目前，中歐班列已鋪畫96條運行線路，形成境外北、中、南多元通道格局，通達歐洲26個國家236個城市。國鐵集團貨運部主任吳兆新透露，汽車汽配、機械設備、電子電器等高附加值貨物已成為出口主力貨源，通關時間由半天壓縮至半小時以內。

梁林冲會上舉例稱，今年6月歐洲遭遇破紀錄熱浪，最高溫度超40攝氏度，美的、格力等企業迅速將補貨通道從海運切換至中歐班列，運輸周期從40天壓縮至約15天。

中歐班列也成為保障國際產業鏈供應鏈穩定器，梁林冲稱主要體現在三方面：一是中歐班列已成為保障國際運輸通道暢通的穩定器；二是中歐班列成為服務企業降本增效的加速器。陸官方正大力推廣數字口岸、鐵路快通等便利化通關舉措，持續提升中歐班列運輸能力和效率；三是服務方面已成為促進產業轉型升級的助推器。比如聯想、戴爾等企業通過中歐班列構建起高效低成本的全球生產配送體系。