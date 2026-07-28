推進「詞元經濟」 杭州促進與實體經濟融合

「詞元（Token）經濟」正酣，大陸中央至地方逐步推進相關政策，大陸國家數據局副局長余英28日於北京召開2026中國國際大數據產業博覽會記者會上表示，鼓勵基於詞元應用的商業模式創新，探索詞元交易等新型交易模式；此外，杭州近期起草AI產業發展促進條例草案，首次引入詞元概念並作出促進生產等制度安排。

余英表示，大陸國家數據局在數據賦能AI上正進行四方面努力：一是高質量數據集建設規模快速擴容；二是高質量數據集管理規範體系日益健全；三有序構建高質量數據集流通利用生態；四是鼓勵基於詞元應用的商業模式創新。

在詞元應用上，余英進一步指，要探索詞元交易等新型交易模式，培育「為優質數據付費」的市場共識。深化詞元應用與工業、醫療、金融等領域的深度融合，助力人工智能應用規模化落地，推動形成以模型應用牽引數據供給、以數據賦能模型迭代，助力打造「數據飛輪」應用閉環等。

與此同時，杭州市日前起草「杭州市人工智能產業發展促進條例（草案）」，並於27日公開徵求意見。其中提出，擬支持詞元經濟布局發展。支持企業建設詞元生產平台、交易結算平台、對外服務平台，提升該市的詞元生產、調度和配置能力。支持詞元服務消費市場發展，推動詞元服務在製造、政務、教育、醫療、金融、消費等重點行業的示範應用和推廣，促進詞元服務與實體經濟深度融合。

此前，大陸官方6月發布「關於推進行業高質量數據集建設行動的實施方案」的國家文件中寫入「探索詞元交易新模式」；北京市四部門在7月聯合印發關於加快智能體引領發展的若干措施，裡面核心內容包括鼓勵發展Token（詞元）經濟。