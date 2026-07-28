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受「AI疲勞」恐慌波及 陸股三大指數早盤全面走低

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到AI疲勞與美國半導體股拋售潮影響，A股也受波及，28日三大指數開盤全數下跌。美聯社
受到AI疲勞與美國半導體股拋售潮影響，A股也受波及，28日三大指數開盤全數下跌。美聯社

亞洲股市28日上午一片慘綠，台日韓股市重摔，A股也受波及，三大指數全數下跌，截至28日上午收盤，滬指跌0.98%，深成指跌3.42%，創業板指跌5.37%。其中，算力硬體、半導體晶片、煤炭、貴金屬等板塊跌幅居前，滬深京三市下跌個股超2900檔。有觀點認為跟AI榮景信心持續的惡化有關。

全球半導體股的賣壓在28日加劇，市場對AI基礎設施巨額資本開支能否轉化為實際利潤產生強烈質疑，這種「AI疲勞」和估值重估的恐慌情緒迅速傳導至A股。

滬深兩市半日成交額人民幣1.33兆元，較上個交易日縮量217億元。盤面上熱點較為雜亂，全市場逾2,800檔個股上漲。從盤面上看，算力硬體產業鏈下挫，存儲器、CPO、PCB方向領跌；太陽能、人形機器人概念股跌幅靠前。曝光機題材逆勢走強。

27日上市引爆A股的長鑫科技28日集合競價跌超7%，隨後股價震盪拉升，截至10時，股價翻紅，市值為人民幣3.29兆元，成交額為175.56億元。

另據財聯社星礦數據顯示，28日早盤主力資金淨流入銀行、汽車整車、商貿零售等板塊，淨流出電子、半導體、通信等類股，其中電子股淨流出超277億元。

28日早盤，韓國KOSPI指數跌幅擴大至10%。SK海力士跌超13%，三星電子跌逾12%。以晶片股為主的日經225指數和台交所加權指數下跌超過4%。這些跌勢表明，隨著AI建設的推進，投資人越來越擔心，市場份額過度集中和企業債務水平不斷上升。輝達新一輪交易規模超過7,500億美元，也引發外界擔心AI需求遭人為提升。

27日，美股市場正迎來一場「晶片風暴」。費城半導體指數一度跌近5%，最終收跌2.23%。其中輝達收跌4.99%，市值遭蘋果反超，失去「全球股王」頭銜。

半導體 人民幣 韓國

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